Woche 33/25 Samstag, 09.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die Spur Sabotage in Putins Auftrag? Das System der Wegwerf-Agenten Deutschland 2025 „Die Welt der Reichsbürger: Träumer, Aussteiger, Extremisten“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 10.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 „Terra X History: Speis und Trank in Ost und West“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der Grand Canyon“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 11.08. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit USA 2010 „planet e.: Die Korallengärtnerinnen von Curaçao“ entfällt „Leschs Kosmos: Fake oder Fakt - Wie die Wahrheit unter die Räder kommt“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 12.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Mohammed bin Salman? Deutschland 2023 „planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel - Atommüll in der Südsee“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 14.08. Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 Wer ist Kim Yo-jong? Deutschland 2022 „Bauplan des Bösen: Kim Il Sung“ entfällt 13.00 Wer ist Ali Khamenei? Deutschland 2023 (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 15.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 „Die sieben Mythen der Antike“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen)

