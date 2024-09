Breguet

Breguet Type XX Chronograph 2067 - Gold für einen zeitgemäßen Klassiker

Bild-Infos

Download

L'Abbaye (ots)

Nach der Premiere der neuen Type-XX-Generation im Juni 2023 baut Breguet die Linie nun weiter aus und präsentiert eine zivile Version aus Gold und Keramik.

Ihr Design präsentiert sich selbstbewusst, sportlich und elegant zugleich. Die neue zivile Version der Type XX bereichert die vierte Generation der Modellreihe um verschiedene neue Attribute: die erste beidseitig drehbare Goldlünette mit einer Einlage aus Keramik etwa - ein Material, das in der Breguet Kollektion Premiere feiert. Darüber hinaus handelt es sich um die erste Type XX der neuen Generation, die sich in Gold kleidet. Eine historische Inspiration für ein zeitgemäßes Design.

Wie die Modelle, die im Juni 2023 lanciert wurden, ist auch diese neue Variante von den berühmten Uhren aus den Anfängen der Kollektion inspiriert. Tatsächlich kleideten sich bereits 1955 einige sehr seltene Zeitmesser dieser Linie in Gold, darunter das Modell Nr. 1780, das sich heute im Besitz des Breguet Museums befindet. Diese kleine, feine Auflage umfasste nur drei goldene Uhren, die je nach Ausführung als Type 20 (militärische Version) oder Type XX (zivile Version) bezeichnet wurden. Die kontraststarken Lünetten, die sich vom Gehäuse abheben, waren erst bei der zweiten Generation der Type XX aus den 1970er Jahren zu finden und wurden mit verschiedenen Skalierungen, wie Tachymeter oder GMT, versehen. Diese historischen Referenzen treffen auf die unverwechselbaren Design-Codes der zivilen Type XX. Auf dem Zifferblatt befindet sich der 15-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, der 12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr und die kleine Sekunde bei 9 Uhr. Wie bei der militärisch inspirierten Version sind die Zähler unterschiedlich groß, was dem Zifferblatt noch mehr Dynamik verleiht und die Ablesbarkeit verbessert. Die arabischen Ziffern, die Zeiger und die Dreiecksmarkierung auf der Lünette sind mit weißer Leuchtmasse beschichtet. Das Datumsfenster befindet sich zwischen 4 und 5 Uhr. Das roségoldene Gehäuse mit 42 mm Durchmesser ist mit einer beidseitig drehbaren, geriffelten und skalierten Lünette ausgestattet. Die klassische, geradlinige Krone lässt sich in drei Positionen einstellen.1) Neutral - Aufzug, 2) Datumskorrektur, 3) Zeiteinstellung. Der Drücker bei 2 Uhr dient zum Starten und Stoppen der Chronographenfunktion, während sich mit dem Drücker bei 4 Uhr der Chronograph zurücksetzen und sofort wieder starten lässt: die berühmte Flyback-Funktion.

Dieses neue Modell wird in einer havannabraunen Lederschatulle präsentiert, die an das Profil eines Flugzeugflügels erinnert. Um den Look beliebig variieren zu können, wird die Uhr mit einem Alligatorlederband und einem NATO-Band in Nachtblau ausgeliefert. Das NATO-Band ist mit weißem Nahtbesatz versehen. Dank des Schnellwechselsystems lässt sich das Lederarmband einfach und ohne Werkzeuge austauschen: Durch Betätigen der Drücker unter den Bandanstößen können die beiden Hälften des Armbands entfernt werden. Um ein anderes Lederarmband zu montieren, genügt es, den Schlitz am oberen Ende auf der Höhe des Mittelstegs der Uhr in einem Winkel von 45 bis 60 Gradzwischen die Anstöße zu schieben. Ein Klick signalisiert, dass das Bandteil befestigt ist. Durch einfaches Betätigen der Drücker unter den Bandanstößen lassen sich die beiden Hälften des Lederarmbands schnell anbringen und abnehmen, während das NATO-Band zwischen den beiden Stegen unter dem Gehäuse hindurchläuft.

Original-Content von: Breguet, übermittelt durch news aktuell