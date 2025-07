ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/25

Mainz (ots)

Woche 29/25 Mi., 16.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 21.00 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 Norwegen – Italien Viertelfinale 1 Übertragung aus Genf/Schweiz Reporter: Norbert Galeske Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann. In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.20 Markus Lanz (VPS 23.45) 0.35 heute journal update (VPS 0.45) 0.50 Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut (VPS 1.00) 1.10 Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut (VPS 1.15) 1.30 Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut (VPS 1.35) 1.45 Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut (VPS 1.50) 2.05 Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut (VPS 2.10) 2.20 planet e.: Extremwetter und Klimawandel (VPS 2.25) 2.50 plan b: Von grau zu grün (VPS 2.55) 3.20 Rewe, Edeka und Co. (VPS 3.25) 4.00 frontal (VPS 4.10) 4.45 plan b: Medizin, die alle sieht (VPS 4.55) 5.15- hallo deutschland (HD/UT) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2025 ("Marie Brand und der überwundene Tod" sowie "Friesland - Haifischbecken" entfallen.) Woche 30/25 Sa., 19.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann 21.00 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2025 Frankreich - Deutschland Viertelfinale 4 Übertragung aus Basel/Schweiz Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Wetter Moderation: Dunja Hayali Verlängerung und Elfmeterschießen möglich (Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen. "Der Samstagskrimi: Wilsberg - Aus heiterem Himmel" sowie "Ein starkes Team – Abgestürzt" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell