"Frankfurt Airport": Neue Real-Life-Serie jetzt im ZDF streamen

Mainz (ots)

Ein Blick hinter die Kulissen des größten deutschen Flughafens. Die Real-Life-Serie "Frankfurt Airport – Einsatz rund um die Uhr" begleitet diejenigen, die dort arbeiten und gerade in der Ferienzeit besonders viel zu tun haben – jetzt zu sehen in App und Web des ZDF. Von Montag, 14. Juli 2025, bis Freitag, 18. Juli 2025, bietet das "ZDF-Mittagsmagazin" zwischen 12.10 Uhr und 14.00 Uhr Kurzdokus aus dieser Serie über unterschiedlichen Einsätze und Aufgaben an einem der wichtigsten internationalen Luftverkehrsdrehkreuze.

Follow-Me-Fahrer Josef Krenn, die Terminal-Duty-Manager Dimitar Marinov und Nese Altay-Breuer sowie die Flugzeugmechaniker Thomas Freiwald und Katrin Storek haben eins gemeinsam: Sie brennen für ihre Arbeit am Flughafen. Die Autorinnen Inken Klinge und Andrea Meuser haben sie und andere am Frankfurter Flughafen begleitet. Und sie sind mit Flugkapitänin Steffi Bub auch noch abgehoben.

Rund 80.000 Menschen arbeiten am Flughafen Frankfurt Main. Es herrscht ein Betrieb wie in einer Kleinstadt, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit dafür, dass alles reibungslos funktioniert und jedes Jahr Millionen Passagiere verreisen können.

Auf dem Vorfeld würde ohne Ramp-Agenten, Follow-Me-Fahrer und Flugzeugmechaniker kein Flieger starten oder landen. Um große Fracht kümmern sich die Loadmaster. Sommeliers und Kulinarik-Experten testen, wie das Essen zubereitet sein muss, damit es auch über den Wolken schmeckt. Und im Terminal sorgen Bundespolizei und Zoll für Ordnung, während die Terminal-Duty-Manager den Reisenden helfen, pünktlich zum richtigen Gate gelangen. In der Gepäckförderanlage halten Techniker mehr als 80 Kilometer Gepäckband am Laufen. Und die Pilotinnen und Piloten lassen den Trubel des Flughafens regelmäßig hinter sich, wenn sie Richtung Himmel starten. Gerade in der aktuellen Sommerferienzeit haben am Flughafen alle gut zu tun.

Nächste Real-Life-Serie "Sons of Neukölln" ab 25. Juli im ZDF streamen

Ab Freitag, 25. Juli 2025, ist die vierteilige Dokuserie "Sons of Neukölln" in Web und App des ZDF zu sehen. Sie begleitet die türkische Familie Kaya, die in zweiter Generation in Berlin eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat – Engin und Serkan Kaya sind KFZ-Gutachter und TÜV-Prüfer. Die vierteilige Dokuserie von Linda Jeschonneck und Anna Mohme ist von Montag, 28. Juli, bis Freitag, 1. August 2025, zwischen 12.10 und 14.00 Uhr mit Kurzdokus im "ZDF-Mittagsmagazin" zu sehen und steht am Mittwoch, 13. August 2025, von 1.10 bis 2.50 Uhr, auf dem ZDF-Programm.

