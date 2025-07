ZDF

UEFA Frauen-EM 2025: Frankreich – Deutschland live im ZDF

Schwerer Gegner für das DFB-Team im Viertelfinale der UEFA Frauen-EM: Am Samstag, 19. Juli 2025, treffen in Basel Frankreich als Sieger der Gruppe D und Deutschland als Zweiter der Gruppe C aufeinander – live zu sehen im ZDF und in Web und App des ZDF. Um 20.15 Uhr begrüßen Moderator Sven Voss und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer zu diesem Abschluss der Viertelfinal-Spiele. Im ZDF ist zudem das erste Viertelfinale zu sehen: Am Mittwoch, 16. Juli 2025, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live" die Partie Norwegen – Italien aus Genf.

Der achtmalige Europameister Deutschland geht nach der 1:4-Niederlage gegen Schweden zum Abschluss der Gruppenphase nicht als Favorit in die erste K.o.-Runde. Zumal der Gegner Frankreich seine drei Vorrundenspiele sämtlich gewonnen und dabei insgesamt elf Tore erzielt hat. Das Viertelfinale Frankreich – Deutschland kommentiert im ZDF Claudia Neumann. Die K.o.-Partie wird im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen, wo die DFB-Frauen bereits ihr zweites Gruppenspiel gegen Dänemark erfolgreich bestritten haben.

"sportstudio live" im ZDF: Viertelfinale Norwegen – Italien

Zum Start in die erste K.o.-Runde rücken am Mittwoch, 16. Juli 2025, zunächst die Teams aus Norwegen und Italien in den Fokus. Norwegen gewann in Gruppe A alle drei Vorrundenspiele, Italien bewies sich in Gruppe B als Minimalist – ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage reichten, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Das Spiel in Genf kommentiert Norbert Galeske im ZDF. Im ZDF-EM-Studio bei Sven Voss und Kathrin Lehmann ist die langjährige Nationalspielerin Lina Magull zu Gast.

Highlights aller EM-Spiele online im ZDF-Streaming-Portal

Alle bisherigen EM-Spiele sind online im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute abrufbar. Alle noch anstehenden EM-Spiele werden zeitnah nach dem Abpfiff online auf allen ZDF-Plattformen zu sehen sein. Die beiden Viertelfinale im ZDF können – wie alle ZDF-Live-Spiele – im Highlight-Player im ZDF-Streaming-Portal live angeschaut werden. Die Fußballfans navigieren sich im Livestream zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen.

Und noch ein Hinweis zum weiteren Turnierverlauf: Das EM-Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen.

