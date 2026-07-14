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Programmänderungen ZDFinfo KW 33

Mainz (ots)

Woche 33/26 Montag, 10.08. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Die Mafiamorde“ entfällt (weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 12.08. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Wer ist Peter Thiel? Deutschland 2022 „Wer ist der Trump-Clan?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 14.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt Frankreich 2024 „Wer ist Jeff Bezos?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

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