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Programmänderungen ZDFinfo KW 33

Mainz (ots)

Woche 33/26 
Montag, 10.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 18.45	 ZDF-History
	 Die großen Kriminalfälle der Geschichte
	 Deutschland 2008

	„Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Die Mafiamorde“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 12.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.30	 Wer ist Peter Thiel?
	 Deutschland 2022

	„Wer ist der Trump-Clan?“ entfällt
                                                                                     (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 14.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 USA extrem: Tradwives – Sittsam, hübsch, perfekt
	 Frankreich 2024

	„Wer ist Jeff Bezos?“ entfällt

                                                                                     (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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