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Programmänderungen ZDFinfo KW 33/34

Mainz (ots)

Woche 33/26 Freitag, 14.08. Bitte Programmänderung beachten: 3.30 Geheime Unterwelten der SS Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen Österreich 2024 „Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad“ entfällt (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 34/26 Montag, 17.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 „ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem Flohmarkt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 18.08. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Anwalt Großbritannien 2019 „Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der Hochstapler“ entfällt 16.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 2019 „Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Gefahr im Dunkeln“ entfällt (weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 19.08. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin Deutschland 2024 „ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 20.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Das System Hamas Deutschland 2024 „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 4.30 The True Story of Sabrina Carpenter Deutschland 2025 „The Day the Rock Star Died: janis Joplin“ um 4.15 Uhr entfällt „The Day the Rock Star Died: David Bowie“ um 4.30 Uhr entfällt „TheDay the Rock Star Died: Whitney Houston” um 4.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen)

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