PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 33/34

Mainz (ots)

Woche 33/26 
Freitag, 14.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   3.30	 Geheime Unterwelten der SS
	 Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen
	 Österreich 2024

	„Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)


Woche 34/26 
Montag, 17.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   7.00	 Das war dann mal weg
	 Badekappe, Backenbart & Co.
	 Deutschland 2017

	„ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem 	Flohmarkt“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 18.08. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 15.45	 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
	 Der gefährliche Anwalt
	 Großbritannien 2019

	„Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der Hochstapler“ entfällt

 16.30	 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
	 Blaubart 1922
	 Großbritannien 2019

	„Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Gefahr im 	Dunkeln“ entfällt 


(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)

Mittwoch, 19.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   8.00	 Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin
	 Deutschland 2024

	„ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 20.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   6.30	 Das System Hamas
	 Deutschland 2024

	„Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus 	in Deutschland“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Bitte Programmänderungen beachten: 

   4.30	 The True Story of Sabrina Carpenter
	 Deutschland 2025


	„The Day the Rock Star Died: janis Joplin“ um 4.15 Uhr entfällt                                                                                	„The Day the Rock Star Died: David Bowie“ um 4.30 Uhr entfällt  	„TheDay the Rock Star Died: Whitney Houston” um 4.45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 16.07.2026 – 14:36

    Programmänderungen ZDFinfo Sonntag. 19.07.

    Mainz (ots) - Woche 30/26 Sonntag, 19.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.55 ZDF-History Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 „Die Pyramiden von Caral - Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 12:57

    Programmänderungen ZDFinfo KW 33

    Mainz (ots) - Woche 33/26 Montag, 10.08. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Die Mafiamorde“ entfällt (weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 12.08. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Wer ist Peter Thiel? Deutschland 2022 „Wer ist der Trump-Clan?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 14.08. Bitte ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 08:55

    Programmänderungen ZDFinfo heute Donnerstag. 09.07.

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Donnerstag, 09.07. Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeit beachten: 0.40 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 1.00 heute journal (weiterer Ablauf wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren