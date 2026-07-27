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Programmänderungen ZDFinfo KW 35

Mainz (ots)

Woche 35/26 
Sonntag, 23.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   7.30	 Smart Shopper
	 Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
	 Deutschland 2025

	„besseresser challenge: Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + 	Toblerone“ entfällt 

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 25.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte
	 Islands Vulkane
	 Deutschland 2022

	„Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem 	Supervulkan“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) 

 Bitte Programmänderung beachten:  
  4.15	 ZDF.reportage
	 Jung im Osten
	 Wie wir wirklich leben
	 Deutschland 2024

	„Terra X History: Phantastischer Osten – Traumwelten der 	DDR“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 27.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   6.15	 ZDF.reportage
	 Alltag im deutschen Knast
	 Deutschland 2025

	„Überleben hinter Gittern: Nacktes Überleben“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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