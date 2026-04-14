MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR stellt Ehrenamt in den Mittelpunkt – Frühlingserwachen mit Sülzetal, Brandis und Zeulenroda-Triebes ist Auftakt zum Programmschwerpunkt „Wir hier! – Engagement bewegt.“

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Wenn Menschen gemeinsam anpacken, Ideen verwirklichen und ihre Heimat gestalten, entsteht etwas, das weit über einzelne Projekte hinausgeht: gelebtes Engagement. Genau dieses Engagement steht auch 2026 im Zentrum der Aktion „MDR Frühlingserwachen“ und bildet den Auftakt zum MDR-Programmschwerpunkt „Wir hier! – Engagement bewegt.“ Beim Frühlingserwachen setzen vom 20. bis 24. April 2026 die drei Orte Sülzetal (Sachsen-Anhalt), Brandis (Sachsen) und Zeulenroda-Triebes (Thüringen) ihre jeweiligen Herzensprojekte um – getragen ausschließlich vom Einsatz freiwilliger Helferinnen und Helfer.

„MDR um Vier – der starke Osten“ begleitet das „Frühlingserwachen“ mit einer intensiven Berichterstattung im Aktionszeitraum. Ausführliche Live-Schalten, Reportagen und Beiträge stellen das gemeinschaftliche Engagement in den Mittelpunkt und machen die Projekte in allen drei Orten sichtbar. Vom 20. bis 24. April 2026 zeigt sich, was Engagement leisten kann: Es verbindet Generationen, stärkt den Zusammenhalt in der Region und schafft bleibende Werte.

Drei Orte; drei Projekte – ein gemeinsamer Gedanke: „Wir hier! – Engagement bewegt.“

Sülzetal (Sachsen-Anhalt): Im Ortsteil Altenweddingen wird das Freibad aufgewertet. Geplant ist eine Überdachung als Schutz vor Hitze und Regen und als Gemeinschaftstreffpunkt für alle im Ort.

Brandis (Sachsen): Auf einer Brachfläche nahe des Schulcampus’ entsteht ein Freizeittreff für Schülerinnen und Schüler, ein Ort zum Austauschen und gemeinsamen Sporttreiben. Die Ideen stammen von den Jugendlichen selbst.

Zeulenroda-Triebes (Thüringen): Im Ortsteil Pahren wird rund um einen Bolzplatz ein großes Bewegungsareal geschaffen, inklusive Voltigieranlage für den Pferdesportverein. Ziel ist es, Menschen aller Generationen in Bewegung zu bringen.

Nach Abschluss der Aktionswoche liegt die Entscheidung beim Publikum:

Von Freitag, 24. April 2026 (ca. 16:45 Uhr) bis Donnerstag, 30. April 2026 (16:30 Uhr) kann per Online-Voting auf mdr.de/frühlingserwachen und telefonisch abgestimmt werden.

Am 30. April 2026 wird nach 17 Uhr bei „MDR um Vier – der starke Osten“ bekanntgegeben, welche Stadt gewonnen hat. Der Gewinnerort erhält eine Dankesshow als Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement. Diese findet am Samstag, 9. Mai 2026, live in der Primetime 20.15 Uhr statt – offen und kostenfrei für alle Helferinnen und Helfer vor Ort. Christin Stark und Peter Imhof werden die Show am 9. Mai präsentieren, die in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen zu sehen sein wird.

Im Anschluss setzt „MDR um Vier – der starke Osten“ den Fokus aufs Ehrenamt konsequent fort: In einer Schwerpunktwoche vom 18. bis 22. Mai 2026 – im Vorfeld des Ehrenamt-Tages am 23. Mai 2026 – wird das Ehrenamt erneut in den Mittelpunkt gerückt.

Mehr Informationen zum MDR Frühlingserwachen auf: mdr.de/frühlingserwachen

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell