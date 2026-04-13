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„DonnerstagsKrimi“ aus Thüringen: Dreharbeiten für „Tod am Rennsteig – Familiengrab (AT)“

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Leipzig (ots)

In Schmiedefeld am Rennsteig haben die Dreharbeiten für eine neue Folge von „Tod am Rennsteig“ begonnen. Noch bis 7. Mai stehen u.a. Kristin Suckow, Bernhard Conrad und Anne-Kathrin Gummich für den Film „Familiengrab“ (AT) vor der Kamera. Gedreht wird in Schmiedefeld und Umgebung. Der Film wird voraussichtlich 2027 im Ersten als „DonnerstagsKrimi“ ausgestrahlt.

Zum Inhalt: Wenn klassische Ermittlungsarbeit an ihre Grenzen stößt, kommen sie ins Spiel: Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der unkonventionelle Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) – das Ermittlerduo der Operativen Fallanalyse (OFA). Der Fund einer Grabstelle im Thüringer Wald gibt dem Team der OFA Rätsel auf. Drei Leichen liegen seit mehr als 30 Jahren Hand in Hand beieinander im Erdboden. Wenig später stellt sich heraus: Alle drei starben durch Schüsse. Dann verschwindet eine der Leichen aus der Pathologie. Ist der Täter von damals noch heute aktiv? Warum hat er die Leiche entwendet? Bei den Toten handelt es sich um Familie Miersch, die im Sommer 1990 Thüringen verlassen hatte, um in den Westen zu gehen.

Kriminalpsychologin Annett Schuster und Profiler Jan Kawig vermuten, dass der Täter eine besondere emotionale Bindung zur Familie hatte. Schnell gerät Maik Schöne ins Visier der OFA. Aufgewachsen ist Maik ohne Eltern im Heim, das vom Opfer Dagmar Miersch geleitet wurde. Plötzlich verschwindet eine Frau im Ort spurlos, die große Ähnlichkeit mit der getöteten Dagmar Miersch hat …

Auch im dritten Film von „Tod am Rennsteig“ setzt Autor Jens Köster auf Spannung, Atmosphäre und überraschende Wendungen, die Ermittler wie Publikum fordern. Neben den Genannten spielen u.a. Berit Künnecke (Sabine Limmer), Uwe Preuss (Raimund Kawig), Banafshe Hourmazdi (Julia Moradi), Andreas Döhler (Maik Schöne), Jennifer Sabel (Anja Schöne), Peter Jordan (Hagen Rönow) und Claudia Geisler-Bading (Silvia Röck).

„Familiengrab“ ist eine Produktion der Klingsor Media GmbH im Auftrag von ARD Degeto Film und MDR für die ARD. Produzentin ist Dr. Beatrice Kramm, Ausführende Produzentin: Juliane Mieke. Die Redaktion verantworten Denise Langenhan (MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto Film). Das Buch schrieb Jens Köster, Regie führt Samira Radsi, die Kamera übernimmt Michael Schreitel.

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