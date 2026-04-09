MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„ARD Debüt“ zeigt MDR-Kino-Koproduktion „Tage mit Naadirah“

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Das Spielfilm-Regiedebüt „Tage mit Naadirah“ (MDR/ARTE/SWR) der Leipziger Regisseurin Josephine Frydetzki ist ab 11. April für sieben Tage in der ARD Mediathek abrufbar und wird Sonntagnacht im Ersten in der Reihe „ARD Debüt“ ausgestrahlt.

Einmal im Monat bietet die Reihe „ARD Debüt“ eine Plattform für relevantes, junges Kino und präsentiert ausgewählte Erstlingswerke, die von der ARD realisiert wurden. Im April steht mit „Tage mit Naadirah“ das Spielfilm-Debüt von Josephine Frydetzki auf dem Programm. Die gebürtige Leipzigerin führte nicht nur Regie, sondern verfasste auch gemeinsam mit Gisela Wehrl das Drehbuch. Gedreht wurde der Film im Sommer 2023 in Leipzig, Halle und Umgebung. Erzählt wird von der Begegnung zwischen einem Deutschen und einer jungen Frau aus Katar, die sich zu einem Spiel von Macht und Nähe entwickelt – und dabei grundsätzliche Fragen nach Freiheit, Lebensentwürfen und Selbstbestimmung verhandelt.

Zum Inhalt:

Früher hatte Daniel (Christoph Humnig) noch Ambitionen, doch irgendwann hatte er genug von der angeblichen Freiheit des Westens, die doch nur Selbstausbeutung bedeutet. Heute konzentriert er sich auf sein privates Glück mit Jenny (Katharina Bach) und ihrem Sohn Jonathan und arbeitet als Fahrer in der Firma von Jennys Vater. Dort chauffiert er wohlhabende arabische Medizintouristen.

Als eine Familie aus Katar zum Herzcheck des Patriarchen anreist, verschlechtert sich dessen Gesundheitszustand unerwartet, eine Operation wird notwendig. Auf der Suche nach Ablenkung bestimmt dessen Lieblingstochter Naadirah (Kenda Hmeidan) Daniel zu ihrem persönlichen Fahrer. Die junge, kluge Frau fasziniert ihn mehr, als er sich selbst eingestehen möchte, und beginnt, seinen Lebensentwurf infrage zu stellen. Als Naadirah eines Nachts verschwindet, soll Daniel sie finden.

„Tage mit Naadirah“ ist eine Produktion der Leipziger Departures Film in Koproduktion mit 23/5 Filmproduktion, dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), ARTE und dem Südwestrundfunk (SWR). Gefördert wurde der Film von der Mitteldeutschen Medienförderung, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Filmförderungsanstalt (FFA).

Als Koproduzent unterstreicht der MDR sein Engagement für den filmischen Nachwuchs sowie die Stärkung des Filmstandorts Mitteldeutschland.

Die Reihe „ARD Debüt“ präsentiert sich in der ARD Mediathek mit einer eigenen Überblicksseite unter www.ardmediathek.de/ard-debut.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell