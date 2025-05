ARTE G.E.I.E.

ARTE beim 75. Deutschen Filmpreis: Auszeichnungen

Lola in Silber und Bronze, Bester Dokumentarfilm und Auszeichnungen für die besten Hauptrollen

Straßburg (ots)

Die Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen am Freitagabend bei der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreis im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.

Bester Spielfilm

Lola in Silber

für Mohammad Rasoulof, Mani Tilgner, Rozita Hendijanian für

DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS

Lola in Bronze

für Claudia Steffen, Christoph Friedel, Regina Ziegler für

IN LIEBE, EURE HILDE

Beste weibliche Hauptrolle

Liv Lisa Fries

IN LIEBE, EURE HILDE

Beste männliche Hauptrolle

Misagh Zare

DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS

Bester Dokumentarfilm

PETRA KELLY - ACT NOW!

Birgit Schulz, Doris Metz

Die ARTE-Koproduktionen:

DIE SAAT DES HEILIGEN FEIGENBAUMS

ARTE France Cinéma

Regie & Drehbuch: Mohammad Rasoulof

Produktion: Mohammad Rasoulof, Mani Tilgner, Rozita Hendijanian - Run Way Pictures, Parallel45

Mit: Soheila Golestani, Misagh Zare, Setareh Maleki, Mahsa Rostami, Nisousha Akhshi, Amineh Arani, Reza Akhlaghirad

IN LIEBE, EURE HILDE

RBB/ARTE

Regie: Andreas Dresen · Drehbuch: Laila Stieler

Mit: Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, Alexander Scheer, Emma Bading, Sina Martens

Produktion: Claudia Steffen, Christoph Friedel, Regina Ziegler - Pandora Film Produktion

Bester Dokumentarfilm

PETRA KELLY - ACT NOW!

RBB/BR/ARTE

Regie: Doris Metz

Produktion: Birgit Schulz - Bildersturm Filmproduktion

Wir gratulieren herzlich! ARTE war mit 19 Nominierungen dabei.

