Gemeinsam gegen die Kälte: PURINA und Berliner Stadtmission helfen obdachlosen Mensch-Hund-Teams

Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Eine besonders schwere Zeit für die Menschen, die auf der Straße leben müssen. Allein in Berlin* sind rund 40.000 Wohnungslose den eisigen Temperaturen sowie dem Gefühl von Isolation und Ausgrenzung ausgesetzt. Doch ein treuer Gefährte bleibt ihnen: ihr Hund.

Treue Begleiter in der Kälte: Wenn Hunde für Wohnungslose Familie sind

Obdachlose sehen in ihren Vierbeinern einen Freund, auf den sie sich bedingungslos verlassen können. Doch gerade diese enge Beziehung kann die Suche nach einem warmen Schlafplatz im Winter erschweren, denn in den meisten Notunterkünften sind keine Hunde erlaubt. Als eine der wenigen Institutionen bietet die Berliner Stadtmission gemeinsame Unterkünfte für Wohnungslose und ihre Hunde an.

Das Leben auf der Straße bedeutet Kälte - und Einsamkeit. Das wissen die Mitarbeitenden der Berliner Stadtmission aus ihrer täglichen Arbeit. Tiere vermitteln gerade in dieser besonderen Lebenssituation Nähe, Wärme und vorbehaltlose Liebe. Ein Grund, warum die Berliner Stadtmission diese ganz besondere Beziehung unterstützt und dafür sorgt, dank der Hilfe von PURINA, die Grundversorgung der Vierbeiner sicherzustellen.

Als Tiernahrungshersteller setzt sich PURINA dort ein, wo es zählt - für Haustiere und die Menschen, die sie lieben. Die wertvolle Arbeit der Berliner Stadtmission zu begleiten, ist deshalb eine Herzensangelegenheit des Unternehmens, bestätigt Benedikt Schaumann, Corporate Communications Director Central Region bei Nestlé Purina Petcare:

"PURINA setzt sich dafür ein, Mensch und Tier in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Wir möchten nicht nur helfen, sondern auch auf die besondere Kraft der Mensch-Tier-Beziehung aufmerksam machen."

Die Unterstützung durch PURINA für die Stadtmission Berlin umfasst Finanzmittel, regelmäßige Futterspenden und Sachspenden wie Decken und Näpfe. In den Monaten zwischen November bis April ist so dafür gesorgt, dass auch die Hunde Wohnungsloser versorgt sind.

Vom 1. November bis zum 31. März sucht zudem der Kältebus täglich Wohnungslose auf der Straße auf, um ihnen menschliche Zuwendung zu schenken und sie mit heißen Getränken und warmen Schlafsäcken zu versorgen. Durch das Engagement von PURINA ist der Kältebus nun auch mit Futter zur Versorgung von Hunden ausgestattet. Die Kooperation ist zunächst auf ein Jahr angelegt und startete im Winter 2024/2025.

