Universitäten und Forschungsinstitute bauen Wissenschaftsservices aus - Kontrast Personalberatung GmbH erhält Aufträge zur Kandidatengewinnung

Universitäten und Forschungsinstitute investieren spürbar in den Ausbau zentraler Bibliotheks-, Wissenschafts- und Forschungsservices. Neben klassischen Bibliotheksaufgaben gewinnen digitale Forschungsunterstützung, Forschungsdatenmanagement (FDM), Wissensmanagement sowie Publikations- und Open-Access-Services an Gewicht. In vielen Häusern werden dafür Strukturen neu zugeschnitten: Bibliotheken entwickeln sich zu "Research Support"-Einheiten, die digitale Infrastruktur, Governance und Serviceberatung für Forschende zusammenführen.

Auftrag Organisationsentwicklung: Experten Bibliotheksinformatik und Bibliothekswissenschaften für Management Funktionen gesucht

Vor diesem Hintergrund hat die Kontrast Personalberatung GmbH mit Offices in Hamburg und Berlin einen weiteren Headhunting-Auftrag erhalten: Gesucht werden Expertinnen und Experten, die Organisationsentwicklung (OE) und Reorganisation in wissenschaftsnahen Servicebereichen gestalten - von Prozess- und Rollenmodellen über Schnittstellen zu IT-Systemen bis zur Etablierung verlässlicher Publikations- und Datenservices.

Kontrast setzt in der Kandidatengewinnung auf die doppelte Branchenkompetenz Forschung, Bildung und Lehre sowie IT und Informatik/Digitalisierung. Damit werden Profile adressiert, die den Wissenschaftsbetrieb und die Servicekultur verstehen, zugleich aber Transformationsprojekte, Systemlandschaften und digitale Workflows belastbar steuern können.

