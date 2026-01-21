Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Wort & Bild steigt bei BodyFast ein und baut digitales Health-Geschäft aus

Baierbrunn (ots)

Die Wort & Bild Verlagsgruppe beschleunigt ihre digitale Wachstumsstrategie: Über ihre Tochter Isartal Health Media beteiligt sich die Verlagsgruppe am Münchner Health-Tech-Unternehmen BodyFast. Das Start-up mit Sitz in Gräfelfing bei München entwickelt eine der weltweit führenden Apps für Intervallfasten und gesunde Ernährung. Die App hat mehr als 50 Millionen Downloads weltweit.

Mit der strategischen Partnerschaft positioniert sich Wort & Bild weiter als digitaler Health-Plattformanbieter. Ziel ist es, evidenzbasierte Gesundheitsinhalte skalierbar in digitale Produkte zu überführen und neue, internationale Erlösmodelle im wachsenden Markt für digitale Gesundheitsanwendungen zu erschließen.

"BodyFast ist ein Beispiel dafür, wie digitale Gesundheitsprodukte heute funktionieren müssen: nutzerzentriert, skalierbar und international. Für uns ist die Beteiligung ein strategischer Schritt, um unsere Inhalte, unsere Marke und unsere medizinische Kompetenz konsequent in digitale Geschäftsmodelle zu überführen", sagt Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe.

BodyFast hat sich seit dem Launch 2017 zu einer global ausgerollten App mit hoher Nutzerbindung entwickelt. Das Geschäftsmodell kombiniert digitale Abonnements mit personalisierten Ernährungsprogrammen und adressiert damit einen Markt, der weltweit stark wächst. Für Wort & Bild bietet die Beteiligung Zugang zu internationaler Tech-Expertise, datengetriebenen Produktentwicklungsprozessen und einer jungen, gesundheitsaffinen Zielgruppe.

Für BodyFast bedeutet der Einstieg von Isartal Health Media nicht nur Kapital, sondern vor allem inhaltliche und strategische Rückendeckung. Patrick Hammer, Co-Founder und CEO von BodyFast, sagt: "Wort & Bild ist mit seinem starken Netzwerk im Gesundheitsmarkt der ideale Partner für uns. Die Beteiligung unterstützt uns dabei, unsere Marktposition weiter auszubauen und unser Wachstum nachhaltig zu beschleunigen."

Auch technologisch eröffnet die Partnerschaft neue Spielräume. Matthias Schmeißer, Co-Founder und CTO von BodyFast: "Mit der Beteiligung von Isartal Health Media und der Wort & Bild Gruppe können wir BodyFast schneller skalieren. Gemeinsam können wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Ernährungsbereich besser nutzbar machen und Millionen Nutzerinnen und Nutzer noch fundierter unterstützen."

Mit der Beteiligung an BodyFast unterstreicht Wort & Bild seine Position als relevanter Akteur im digitalen Health-Ökosystem - an der Schnittstelle von Content, Technologie und evidenzbasiertem Gesundheitsjournalismus.

Über Isartal Health Media

Isartal Health Media (IHM) ist Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe und Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags, der unter anderem Gesundheitsmedien wie Apotheken Umschau, Diabetes Ratgeber, medizini und Senioren Ratgeber herausgibt. IHM versteht sich als 360-Grad-Dienstleister mit Schwerpunkten in digitaler Produktentwicklung, unternehmerischer Strategie sowie zielgruppenspezifischer Content-Produktion für Print, Audio und Video.

https://isartalhealth.media/

Über BodyFast

BodyFast ist mit mehr als 50 Millionen Downloads eine der weltweit führenden Apps für Intervallfasten und gesunde Ernährung. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen rund um Ernährung, Bewegung und gesunde Routinen und adressiert damit einen international stark wachsenden Markt.

https://www.bodyfast.app/

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell