Wort & Bild Verlag startet neues Printmagazin Apotheken Umschau Medicus – Medizingeschichte fundiert, visuell stark und überraschend aktuell erzählt

Wussten Sie, dass Wilhelm Conrad Röntgen seine weltverändernde Entdeckung einem Zufall verdankte? Oder dass bis heute nicht abschließend geklärt ist, woran Tutanchamun wirklich starb? Und welche riskanten, oft verstörenden Wege Forscherinnen und Forscher einschlugen, um den menschlichen Körper zu verstehen?

Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich Apotheken Umschau Medicus, das neue Magazin aus dem Wort & Bild Verlag. Medicus erzählt die Geschichte der Medizin - ihre Wendepunkte, Irrwege und Durchbrüche - und zeigt, warum der Blick zurück entscheidend ist, um den medizinischen Fortschritt von heute zu verstehen. Die erste Ausgabe ist ab dem 15. Januar 2026 am Kiosk erhältlich.

Der Wort & Bild Verlag erweitert damit sein Portfolio um ein neues hochwertiges Printmagazin. Der Launch von Medicus fällt bewusst in ein besonderes Jahr für den Verlag: 70 Jahre Apotheken Umschau und Verlagsgeschichte. "Dieses Jubiläum feiern wir nicht mit einem Rückblick, sondern mit einem Schritt nach vorn", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. "70 Jahre sind erst der Anfang. Mit Medicus führen wir weiter, was uns ausmacht: relevante Inhalte verbunden mit Haltung."

Ein hochwertiges, spannendes Magazin - und ein klares Bekenntnis zu Print

Während sich viele Medienanbieter aus dem Printmarkt zurückziehen, setzt der Wort & Bild Verlag ein bewusstes Zeichen: Wir glauben an Print. Medicus ist hochwertig gestaltet, reich bebildert und journalistisch anspruchsvoll - ein Magazin zum Lesen, Entdecken und Weiterdenken.

"Medicus ist kein nostalgischer Blick zurück, sondern ein Magazin für Gegenwartsverständnis", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur von Apotheken Umschau Medicus. "Wer verstehen will, wo Medizin heute steht, muss wissen, wie sie dorthin gekommen ist - mit all ihrem Mut, ihren Irrtümern und ihren ethischen Fragen."

Große Themen, stark erzählt

Diese erste Testausgabe von Medicus beleuchtet zentrale Meilensteine der Medizingeschichte: von der Anatomie zwischen Tabubruch und Erkenntnisgewinn über die Geschichte der Impfung, die Rätsel um Tutanchamuns Tod, bahnbrechende Entdeckungen wie die Röntgenstrahlen bis hin zu vergessenen Forscherinnen und Forschern. Reportagen, Essays, Interviews und opulente Bildstrecken verbinden Wissen mit erzählerischer Kraft.

Medicus richtet sich an alle, die sich für Medizin, Wissenschaft, Geschichte und gesellschaftliche Fragen interessieren - verständlich, fundiert und visuell eindrucksvoll.

Testphase mit klarem Anspruch

Die erste Ausgabe erscheint bewusst als Test am Kiosk. Parallel dazu verschickt der Verlag rund 3.000 Exemplare im Vorabversand an ausgewählte Partner und Wegbegleiter aus Medien, Gesundheit, Wissenschaft und Kultur. "Wir freuen uns sehr, das neue Jahr gleich mit einem neuen Magazin beginnen zu können. Und dies ist nur der Anfang vieler weiterer Projekte in einem sicher spannenden 2026", so Andreas Arntzen.

Auf einen Blick

Titel: Apotheken Umschau Medicus

Verlag: Wort & Bild Verlag

Erstausgabe: 01/2026

EVT Kiosk (Test): 15. Januar 2026

Preis: 9,95 Euro

Umfang: 124 Seiten

Auflage: 54.000

Thema: Meilensteine der Medizingeschichte

