Pharma Deutschland e.V.

Pharma-Deutschland-Landesverband Bayern wählt Susanne Lamminger zur neuen Vorsitzenden

Berlin (ots)

Vorstand des Landesverbandes neu besetzt

Der Landesverband Bayern von Pharma Deutschland hat auf der heutigen Mitgliederversammlung in Pullach bei München eine neue Vorsitzende gewählt. Susanne Lamminger, Mitglied des Vorstandes der Hexal AG und Head Corporate Affairs bei Sandoz in Holzkirchen, übernimmt das Amt von Dr. Günter Auerbach.

Die neue Vorsitzende lobt die bisherige Arbeit des Landesverbandes und blickt gespannt auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr darüber, meine Arbeit im Landesverband in neuer Rolle fortsetzen zu können. Vor fast genau einem Jahr wurde der Landesverband gegründet, und seitdem haben wir zusammen mit den Mitgliedsunternehmen eine gute Basis geschaffen, um den Pharmastandort Bayern weiter zu stärken. Wir werden den konstruktiven Dialog mit der Politik in etablierten und neuen Formaten fortführen und uns weiter innerhalb der Gesundheitswirtschaft vernetzen. Auf dem anstehenden Bayerischen Pharmagipfel nächste Woche werden wir vertreten sein."

Der Vorstand des Landesverbandes wird durch Sascha Hanselmann (BU Head Central Cluster Pharma bei Baxter) und Andreas Pollner (General Manager Germany bei Moderna) erweitert. Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender von Pharma Deutschland, und Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, bedanken sich herzlich bei Herrn Dr. Auerbach für sein Engagement und gratulieren Frau Lamminger zur Wahl. Pharma Deutschland wird seine Landesverbandsarbeit weiter ausbauen und schafft dafür ab Januar 2026 vier neue Stellen.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell