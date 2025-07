Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland launcht Kampagne zum Grünen E-Rezept

Das Grüne Rezept ist eine ärztliche Empfehlung, die ankommt und digital viele Vorteile hat

Gemeinsam mit verschiedenen Mitgliedsunternehmen hat Pharma Deutschland eine Awareness-Kampagne zur Nutzung des Grünen E-Rezeptes ins Leben gerufen. Sie richtet sich an die Ärztinnen und Ärzte, an die Vor-Ort-Apotheken, aber auch direkt an die Patientinnen und Patienten, die mit dem Grünen Rezept einen doppelten Mehrwert erfahren: verbindliche ärztliche Empfehlung und kompetente Beratung in der Apotheke.

Ziel der Kampagne ist es, die Transformation des Grünen Rezeptes von der Papierfassung in die digitale Welt zu begleiten und das Verständnis für und das Vertrauen in diese Form der ärztlichen Empfehlung bei allen Zielgruppen zu steigern.

Die Arztpraxen und Apotheken werden über die Fachmedien angesprochen, während die Patientinnen und Patienten über zahlreiche Publikumsmedien adressiert werden - im Print- und Digitalbereich. Die Kampagne ist darauf ausgelegt, über das Grüne Rezept aufzuklären und die Nutzung des Grünen E-Rezeptes langfristig zu steigern. Die Aufklärungs- und Aktivierungskampagne läuft zunächst für ein Jahr.

Im Rahmen der Entwicklung der Kampagne für das Grüne E-Rezept wurde auch der Internetauftritt der Initiative "Pro Grünes Rezept" aktualisiert, im Erscheinungsbild der neuen Kampagne gestaltet und durch spezifische Informationen, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Grünen E-Rezeptes stehen, ergänzt.

Die Kreation der Kampagne und die Neuentwicklung der Webseite stammen von WEFRA LIFE, einer auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Kommunikationsagentur. Die Mediaarbeit wird von den Agenturen WEFRA LIFE und PILOT vorgenommen.

Pharma-Deutschland-Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann betont, wie wichtig es allen Beteiligten ist, die Erfolgsgeschichte des Grünen Rezeptes auch in seiner digitalen Fassung fortsetzen zu können: "Das Grüne Rezept ist eine Empfehlung, die ankommt und digital viele Vorteile hat. Die ärztliche Empfehlung und die Beratungskompetenz in der Vor-Ort-Apotheke geben den Kundinnen und Kunden die Sicherheit, ein hochwertiges Arzneimittel zu bekommen, das sie sicher und richtig anwenden können. Pharma Deutschland möchte die neue Kampagne ausdrücklich auch als Statement für die Apotheken vor Ort verstanden wissen. Denn dort werden die hochwertigen Produkte unserer Mitgliedsunternehmen mit persönlicher und kompetenter Beratung zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen."

Das Grüne Rezept gibt es in Deutschland seit 2004. Es wurde eingeführt, nachdem das GKV-Modernisierungsgesetz die meisten nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel aus der Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen hatte. Das Ziel: dennoch eine ärztlich begleitete Empfehlung für rezeptfreie Präparate zu ermöglichen. Pro Grünes Rezept ist eine Initiative mehrerer Arzneimittelhersteller. Pharma Deutschland unterstützt und koordiniert von Beginn an die bundesweite Verbreitung und Weiterentwicklung des Grünen Rezeptes. Im Jahr 2024 wurden rund 40 Millionen Grüne Rezepte in Deutschland ausgestellt.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

