Medium Magazin kürt Dr. Dennis Ballwieser zum "Wissenschaftsjournalist des Jahres"

Baierbrunn (ots)

Der Chefredakteur der Apotheken Umschau wird für evidenzbasierte, verständliche und multimediale Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet und widmet den Preis intern seinem gesamten Team.

Nach der Auszeichnung durch Kress Pro als "Chefredakteur national des Jahres" in der vergangenen Woche wird Dr. Dennis Ballwieser nun erneut geehrt: Das Medium Magazin kürt den Chefredakteur der Apotheken Umschau zum "Wissenschaftsjournalist des Jahres". Gewürdigt wird seine Brückenarbeit zwischen Forschung und Alltag, denn als ehemals praktizierender Arzt und Journalist ordnet Ballwieser komplexe Erkenntnisse besonders präzise und verständlich ein.

"Für mich erklärt guter Wissenschaftsjournalismus Evidenz verlässlich, macht Unsicherheiten transparent und bleibt nah an der Versorgungspraxis", sagt Dr. Dennis Ballwieser. "Dieser Preis gehört dem gesamten Team der Apotheken Umschau, einschließlich unserer wissenschaftlichen Redaktion, die aus festangestellten Ärzt:innen und Apotheker:innen besteht, die jeden Beitrag fachlich prüfen. Mein besonderer Glückwunsch gilt Isabell Beer und Isabel Ströh, die für ihre 'funk-Format Strg_F-Recherchen' in der Hauptkategorie als Journalistinnen des Jahres 2025 geehrt werden."

"Was Dr. Dennis Ballwieser auszeichnet, ist seine Doppelkompetenz als Arzt und Journalist - und wie er ein Team führt, das Qualität konsequent umsetzt. Exzellente Wissenschaftskommunikation entsteht nie im Alleingang, sondern durch eine Redaktion, die Qualitätsstandards in jedem Produktionsschritt verankert hat. Diese Auszeichnung würdigt den Anspruch, den wir alle teilen: Seriosität, Wissenschaftlichkeit und gründliche Recherche", ergänzt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe.

Die feierliche Preisverleihung findet am 1. Juni 2026 in Berlin statt, nur wenige Monate nach dem 70-jährigen Jubiläum der Apotheken Umschau. Diese Auszeichnung des Chefredakteurs zum "Wissenschaftsjournalist des Jahres" ist für die Wort & Bild Verlagsgruppe ein doppelter Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen: Evidenzbasierte, lebensnahe, empathische Wissenschaftskommunikation zu entwickeln, die alle Menschen erreicht.

