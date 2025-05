SWR - Südwestrundfunk

SWR Regiotour kommt in den Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Eventreihe und Programmschwerpunkt des SWR vom 12. bis 18. Mai 2025

Der SWR kommt in den Landkreis Bernkastel-Wittlich und stellt für eine Woche lang die Region und ihre Menschen in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen und Aktionen. Bei der SWR Regiotour vom 12. bis 18. Mai taucht der Landessender tief in die malerische Landschaft zwischen Eifel, Hunsrück und Mosel ein und zeigt die Vielfältigkeit dieser Region in seinen Programmen in Hörfunk, Fernsehen und online. Hautnah erlebbar wird die SWR Regiotour mit einer Vielzahl an Aktivitäten in den Städten und Orten des Landkreises - dazu lädt der SWR die Menschen zum Mitmachen und zum Dialog ein.

Die Regiotour Bernkastel-Wittlich im SWR Programm

Die "Landesschau Rheinland-Pfalz" startet die SWR Regiotour mit facettenreichen Beiträgen aus der Region von Montag bis Donnerstag (12. bis 15.5., täglich um 18:15 Uhr). Das Regionalmagazin zeigt die Einzigartigkeit dieser Region und ihrer Menschen in täglichen Liveschalten, mit filmischen Beiträgen und mit der Sonderserie "So ist Bernkastel-Wittlich! Fünf Tage, zwei Reporter, ein Landkreis". Als Höhepunkt der Programmwoche sendet die Landesschau Rheinland-Pfalz am Freitag, 16. Mai, 75 Minuten live vom Marktplatz in Wittlich. Moderator Arndt Reisenbichler nimmt um 20:15 Uhr die Zuschauer:innen mit auf " Expedition in die Heimat" und erkundet fünf Etappen des Moselsteigs. Am Samstag, 17.5., sendet die "SWR4 Gartensprechstunde" mit Expertin Heike Boomgaarden von 10 bis 12 Uhr live aus dem Kloster Himmerod. Beim Städteduell " Stadt-Land-Quiz" um 18:45 Uhr tritt Manderscheid für Rheinland-Pfalz gegen das baden-württembergische Jagsthausen zum Thema Ritter an. Mit dem "SWR1 Heimspiel" geht die SWR Regiotour am Sonntag, 18. Mai, noch mal in die Vollen und sendet live von 12 bis 16 Uhr aus Neumagen-Dhron. Die " Handwerkskunst" zeigt um 18:15 Uhr, wie der rote Teppich für Päpste, Politiker:innen und Promis im Eifelörtchen Eisenschmitt gewebt wird. Beim " Treffpunkt" um 18:45 Uhr geht es um Ausflugstipps für Burgen und Schlösser - z. B. mit Schloss Veldenz als Geheimtipp.

SWR Regiotour hautnah - Informationen, Kultur und Unterhaltung vor Ort

Das abwechslungsreiche Veranstaltungsangebot beginnt am Donnerstag, 15. Mai, mit einem besonderen Schulkonzert: Musiker der SWR Big Band spielen gemeinsam mit der Schul-Bigband des Gymnasiums Traben-Trarbach (Big Band Gym TT) ab 14 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums. Am Freitag, 16. Mai, können Besucher:innen auf dem Marktplatz in Wittlich von 18:15 bis 19:30 Uhr eine Livesendung der Landesschau erleben: Svenja Kaiser und Martin Seidler führen durch eine nicht ganz alltägliche Sendung des Regionalmagazins mit interessanten Gästen und viel Lokalkolorit. Direkt im Anschluss sorgt die SWR3 Open Air-Party mit Deejay Bene für ausgelassene Stimmung in Wittlich. Das Kloster Himmerod wird am Samstag, 17. Mai, zum Treffpunkt von Gartenfans und Klassikliebhaber:innen: Bei der SWR4 Gartensprechstunde gibt Expertin Heike Boomgaarden von 10 bis 12 Uhr wertvolle Tipps. Ab 12:45 Uhr begeistern vier Cellisten des Classic Mobils mit einem stimmungsvollen Konzert in der Klosterkirche. Eine Führung durchs Kloster Himmerod um 13:30 Uhr setzt den Schlusspunkt an diesem schönen Ort. Am Nachmittag präsentiert das Classic Mobil ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues die Klangvielfalt des Violoncellos, bevor der Abend mit einem Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie in der Wallfahrtskirche Klausen ausklingt: Ab 19:30 Uhr erklingen Streichquartette von Dmitrij Schostakowitsch, Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy. Das SWR1 Heimspiel in Neumagen-Dhron ist der Abschluss der SWR Regiotour am Sonntag, 18. Mai. Von 12 bis 16 Uhr spielt die Ortsgemeinschaft auf dem Festplatz an der Mosel um den Titel "SWR1 Heimspiel-Gemeinde", moderiert von SWR1 Urgesteinen Hanns Lohmann und Torsten Buschmann. Der SWR Medialiner, ein hochmodernes rollendes Studio, ist am 15. und 16. Mai auf dem Wittlicher Marktplatz und am 17. Mai auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues im Einsatz. Alle Veranstaltungen der SWR Regiotour Bernkastel-Wittlich sind kostenlos.

SWR Regiotour intensiv - vom Tigerenten Club über Medienkompetenz bis Dialog

Auch für Medieninteressierte und junge Menschen bietet die SWR Regiotour spannende Programmpunkte. So lädt der Tigerenten Club am Donnerstag, 15. Mai, Schüler:innen zweier Grundschulen zu einer Hör-Spiel-Show in die Synagoge nach Wittlich ein. Am Abend geht es dann um Dialog und Austausch: Im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues erzählen die Macher:innen von der Produktion des erfolgreichen SWR Podcasts "Höllenrausch - Der große Traum vom Nürburgring". Direkt im Anschluss diskutieren SWR Intendant Kai Gniffke und der Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds, Thomas Roth, über die Bedeutung regionaler Berichterstattung. Jugendliche vom Jugendhof der Jugendhilfe in Traben-Trarbach und Schüler:innen der Martin-Luther-King-Schule können am Freitag, 16. Mai, in Wolf an Medienkompetenz-Workshops teilnehmen. Dort erfahren sie von SWR Journalist:innen, wie sie Fake News erkennen und wie Journalist:innen im Gegensatz zu Influencer:innen arbeiten.

Events und Programm im Überblick

Montag, 12.5. bis Donnerstag, 15.5.2025, 18:15 bis 19:30 Uhr

"Landesschau Rheinland-Pfalz" mit Beiträgen aus der Region

Mittwoch, 14.5.2025, 13 bis 16 Uhr, Traben-Trarbach

"SWR Big Band live@school": Workshop im Gymnasium Traben-Trarbach

Donnerstag, 15.5.2025

12 Uhr & 16 Uhr, Wittlich: Tigerenten Club mit Hör-Spiel-Show und Livepodcast

14 Uhr, Traben-Trarbach: Schulkonzert der Big Band Gym TT mit Musikern der SWR Big Band

19 Uhr, Bernkastel-Kues: Podcast "Höllenrausch - Der große Traum vom Nürburgring"

20 Uhr, Bernkastel-Kues: Dialogveranstaltung "Regionale Berichterstattung und Qualitätsjournalismus"

Freitag, 16.5.2025

9:30 bis 12 Uhr, Traben-Trarbach-Wolf: SWR Medienkompetenz Workshops

18:15 bis 19:30 Uhr, Wittlich: Livesendung "Landesschau Rheinland-Pfalz"

19:30 bis 24 Uhr, Wittlich: SWR3 Open-Air-Party mit Deejay Bene

20:15 Uhr: "Expedition in die Heimat: Moselsteig mit Seitensprung" im Fernsehprogramm des SWR

Samstag, 17.5.2025

10 bis 12 Uhr, Kloster Himmerod: SWR4 Gartensprechstunde mit Heike Boomgaarden

10:15 bis 11:30 Uhr, JVA Wittlich: SWR Classic Mobil mit Ensemble des SWR Symphonieorchesters

12:45 bis 13:30 Uhr, Kloster Himmerod: SWR Classic Mobil mit Ensemble des SWR Symphonieorchesters

13:30 Uhr: Besucherführung im Kloster Himmerod

16 bis 17 Uhr, Bernkastel-Kues: SWR Classic Mobil mit Ensemble des SWR Symphonieorchesters

18:45 Uhr: "Stadt - Land - Quiz: Städteduell zwischen Manderscheid und Jagsthausen" im Fernsehprogramm des SWR

19:30 Uhr, Klausen: Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie

Sonntag, 18.5.2025

12 bis 16 Uhr, Neumagen-Drohn: Livesendung "SWR1 Heimspiel"

18:15 Uhr: "Handwerkskunst: Wie man den roten Teppich webt" im Fernsehprogramm des SWR

18:45 Uhr: "Treffpunkt: Burgen und Schlösser" im Fernsehprogramm des SWR

Weitere Informationen unter http://swr.li/regiotour-bernkastel-wittlich und auf swr.de/regiotour.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell