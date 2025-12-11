Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Ausgezeichnet: Kress Pro ehrt Dr. Dennis Ballwieser

Das Fachmagazin zeichnet den Chefredakteur der Apotheken Umschau als "Chefredakteur national des Jahres" aus

Die Ehrung würdigt die in den vergangenen Jahren vollzogene Transformation der Apotheken Umschau hin zu einer klaren Ansprache jüngerer Zielgruppen, einer geschlechterausgewogenen Perspektive, einer offenen Themenkultur ohne Tabus und einem empathischen Blick auf Betroffene.

Das Fachmagazin Kress Pro aus dem Medienfachverlag Oberauer zeichnet den Chefredakteur der Apotheken Umschau, Dr. Dennis Ballwieser, als "Chefredakteur national des Jahres" aus. Gewürdigt wird insbesondere der kontinuierliche Wandel der Apotheken Umschau über die vergangenen fünf Jahre hinweg.

Unter der Chefredaktion von Dr. Dennis Ballwieser, zu der außerdem Tina Haase, Anne-Bärbel Köhle, Julia Rotherbl und Peter Glück gehören, hat die Apotheken Umschau ihr Profil geschärft und zugleich vor allem jüngere Leserinnen und Leser gewonnen, die klare, lebensnahe Sprache und evidenzbasierte Einordnung schätzen. Flankiert wird dieser Kurs von einer durchgängig ausgewogenen Geschlechterparität in Berichterstattung, Stimmen und Bildwelten. Dabei kommen auch sensible Inhalte nicht zu kurz: Zum redaktionellen Selbstverständnis gehört es, vermeintliche Tabuthemen offen, respektvoll und faktenbasiert aufzugreifen. Ein Credo, das für die Apotheken Umschau schon seit jeher gilt und unter der Leitung Ballwiesers konsequent fortgeführt wird. Geschichten werden dabei empathisch aus der Perspektive von Betroffenen und Angehörigen erzählt, ohne Moralisierung, sondern mit Fokus auf Orientierung.

"Seit vielen Jahren ist Dr. Dennis Ballwieser mein Wegbegleiter in der Transformation der Apotheken Umschau und des Wort&Bild Verlags. Sein fachlicher Hintergrund und seine Expertise, seine journalistische Haltung und sein Mut, Themen klar und zugleich menschlich anzupacken, haben uns gemeinsam stark gemacht", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Die Auszeichnung bestätigt uns auf dem Weg, den wir als Team gegangen sind."

"Ich freue mich über die Auszeichnung - vor allem, weil sie die Leistung der gesamten Redaktion würdigt. Gute Gesundheitskommunikation entsteht im Zusammenspiel: evidenzbasiert, mit vielfältigen Perspektiven und einem empathischen Blick auf die Menschen. Diesen Kurs setzen wir im Wort&Bild Verlag entschlossen fort", ergänzt Dr. Dennis Ballwieser.

In einer Zeit, in der Gesundheitsdebatten oft emotionalisiert und von Desinformation geprägt sind, setzt die Apotheken Umschau auf den Zugang zu Gesundheitsinformationen für alle Menschen. Verständlich erklärt, verantwortungsvoll eingeordnet und mit Raum für die Stimmen der Betroffenen - so wie die persönliche Adipositas-Geschichte von Dr. Dennis Ballwieser, mit der er in der monothematischen Apotheken Umschau-Ausgabe 8A/2025 Millionen Menschen Mut gemacht und politische Forderungen formuliert hat.

Mit Blick auf das 70-jährige Jubiläum der Apotheken Umschau im kommenden Jahr versteht die Redaktion die Auszeichnung als Ansporn, den bewährten Kurs fortzuführen und Gesundheitsthemen innovativ voranzutreiben - evidenzbasiert, lebensnah, empathisch.

Über die Apotheken Umschau:

Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Zwei Ausgaben im Monat informieren über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, mit wertvollen Ratschlägen. Aktuelles medizinisches Wissen wird auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise vermittelt. Die Auflage liegt bei 5.045.763 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 3/2025), 15,02 Millionen Menschen lesen das Gesundheitsmagazin jeden Monat (AWA 2025). apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen mit gründlicher Recherche. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 1,99 Mio. Nutzer 16+ (agma DNA 10/2025). Am 1. August 2025 erschien die 100-seitige monothematische Ausgabe "Über Gewicht" zum Thema Adipositas. Im Frühjahr 2026 wird es eine weitere Ausgabe am Kiosk geben.

