Vom Todesurteil zur beherrschbaren Krankheit: der medizinhistorische Podcast Siege der Medizin erzählt die Geschichte von Diabetes

Baierbrunn

Etwa elf Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes. Heute können Betroffene diese chronische Krankheit handhaben. Doch Jahrtausende lang bedeutete sie fast immer den sicheren Tod. Die neue Folge des gesundheit-hören-Podcasts Siege der Medizin lädt ein auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte von Diabetes ein - eine Reise, die im antiken Indien startet und bis zur heutigen Abnehmspritze führt.

Was haben Ameisen, Urinverkoster der Renaissance und der Hauptmann von Köpenick mit einer der bekanntesten Volkskrankheiten zu tun? Die neue Episode von Siege der Medizin, dem erfolgreichen medizin-historischen Podcastformat von gesundheit-hören,dem Audioangebot der Apotheken Umschau, nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch die Geschichte von Diabetes. Host des Podcasts ist die Schauspielerin Andrea Sawatzki. Unterstützt wird sie in dieser Episode von dem Experten Dr. Oliver Falk, der am medizinhistorischen Institut der Charité in Berlin forscht.

Diabetes ist eine Krankheit, die schon Jahrtausende bekannt ist, erklärt Forscher Falk. Und so geht die akustische Reise zurück in die Antike, wir erfahren, dass schon der indische Arzt Sushruta vor 2.500 Jahren die Krankheit beschreibt, die er "honigsüßer Urin" nennt und mithilfe von Ameisen diagnostiziert. Paracelsus widerlegt im 16. Jahrhundert die bis dahin geltende Lehrmeinung, dass Diabetes eine Nierenerkrankung sei. Und der englische Arzt Thomas Willis stellt im 17. Jahrhundert beim damals üblichen Verkosten von Urin fest, dass dieser bei Diabetespatienten "honigsüß" schmeckt. Etwa 100 Jahre später weist der Mediziner Thomas Cawley den Zusammenhang mit der Bauchspeicheldrüse nach.

Unterhaltsame Randnotizen hält der Podcast bei seiner Zeitreise auch bereit. Zum Beispiel, dass Paul Langerhans, der 1869 als 22-jähriger Doktorand am Pathologischen Institut von Paul Virchow in Berlin bei Untersuchungen der Bauchspeicheldrüse den Grundstein für die Isolierung von Insulin legt, ein Cousin des legendären Hauptmann von Köpenick ist. Den beiden kanadischen Forschern Frederick Banting und Charles Best gelingt 1921 mit der Gewinnung reinen Insulins schließlich der Durchbruch bei der Behandlung von Diabetes.

Was die Hörerinnen und Hörer auch erfahren: Die populäre Abnehmspritze ist ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes gedacht war. "Das Leben mit Diabetes mag einfacher und sicherer geworden sein - dennoch gibt es bis heute zahlreiche Mythen und Vorurteile", sagt gesundheit-hören-Chefredakteur Peter Glück. "Die aktuelle Folge unseres medizinischen Podcasts Siege der Medizin wirft einen spannenden Blick auf die Geschichte der Krankheit und bietet auch relevante aktuelle fachliche Informationen zu Diabetes."

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - spannend und plastisch erzählt von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Sie löst seit der dritten Staffel Schauspieler Ulrich Noethen ab, der in den ersten beiden Staffeln Erzähler des Podcasts war. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen über 1,4 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen. Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

