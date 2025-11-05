Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Multiple Sklerose: Die "Krankheit der 1.000 Gesichter" besser verstehen

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Neuer Apotheken Umschau-Ratgeber: "Multiple Sklerose. Verstehen und achtsam begleiten." - Ein Kompass für Angehörige: Was die Diagnose bedeutet. Wie Sie Betroffene fürsorglich unterstützen. Was Sie für sich selbst tun können.

Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber"Multiple Sklerose. Verstehen und achtsam begleiten" erscheint am 05. November 2025 im Wort & Bild Verlag in Zusammenarbeit mit der Deutschen Hirnstiftung. Dieser handliche Ratgeber richtet sich gezielt an die Angehörigen von Multiple Sklerose-Erkrankten, vermittelt fundiertes und kompaktes Wissen über Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten, zeigt Wege der Unterstützung auf und thematisiert offen auch Grenzen. Wissenschaftlich fundierte Informationen, geprüft von der Deutschen Hirnstiftung, werden dabei mit persönlichen Erfahrungsberichten verknüpft. Autorin Katrin Neumann kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung, seit ihr Mann die Multiple Sklerose-Diagnose erhielt, und weiß: Wer die Krankheit besser versteht, kommt besser damit klar.

Multiple Sklerose (MS) rückt derzeit verstärkt in den Fokus von Wissenschaft und Gesellschaft: Drei Forscher:innen erhielten kürzlich den Nobelpreis für Medizin für ihre bahnbrechenden Entdeckungen, die neue Wege in Erforschung und Behandlung von Autoimmunerkrankungen eröffnen. Zudem steigt die Zahl der neu diagnostizierten Fälle dieser chronisch-entzündlichen Nervenerkrankung, die das Zentralnervensystem betrifft: Derzeit bekommen in Deutschland jedes Jahr ca. 15.000 Menschen die Diagnose. Insgesamt leben hierzulande rund 280.000 Menschen mit der Krankheit - und vermutlich gibt es ebenso viele individuelle Ausprägungen der Symptome.

Doch eines eint alle Fälle: Auch wenn die Erkrankung heute gut behandelbar ist, gilt sie nach aktuellem Stand der Forschung als unheilbar. Eine solche Diagnose stellt das Leben auf den Kopf - Lebenspläne, Zukunftsträume und Perspektiven geraten ins Wanken. Betroffen sind nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch ihre Partner:innen, Familien und Freund:innen. Aus dieser Erfahrung heraus entstand ein Buch, das Orientierung bietet, Unsicherheiten abbaut und Angehörige stärkt - damit sie zu einer verlässlichen, tragfähigen Stütze und Quelle der Zuversicht werden und ihre Liebsten auf ihrem Weg unterstützen können. Denn eines zeigt sich immer wieder: Auch mit MS lässt sich ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben führen. Und so schreibt die Deutsche Hirnstiftung im Vorwort: "Was Wissenschaft und Alltag verbindet: Unsicherheit lässt sich nicht abschaffen, aber man kann Kompetenzen im Umgang mit der Multiplen Sklerose aufbauen."

Über die Autorin:

Die Autorin Katrin Neumann ist seit über 20 Jahren Journalistin. Sie schreibt Interviews, Reportagen und Ratgeber. Seit der MS-Diagnose ihres Mannes im Jahr 2020 hat sie sich intensiv mit dem Thema Multiple Sklerose auseinandergesetzt. Sie hat selbst erlebt: Wer die "Krankheit der 1.000 Gesichter" besser versteht, hat weniger Angst vor ihr.

Katrin Neumann: Multiple Sklerose. Verstehen und achtsam begleiten. Wort & Bild Verlag/ 128 Seiten/ ISBN: 978-3927216952/ EUR 16,99 / Erscheinungstermin: 05. November 2025.

Außerdem in der Reihe "Verstehen und achtsam begleiten" erschienen:

"Krebs. Verstehen und achtsam begleiten". Wort & Bild Verlag (ISBN: 978-3-927216-87-7)

"Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6)

"Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5)

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Multiple Sklerose. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3927216952), "An eurer Seite" (ISBN: 978-3-927216-92-1), "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" (ISBN: 978-3927216907), "Krebs. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-87-7), "Blutzucker in Balance" (ISBN: 978-3-92721686-0), "Osteoporose. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-69-3), "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich. Unter https://buecher.apotheken-umschau.de/ finden Sie eine Übersicht unseres umfangreichen Buchprogramms.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell