Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Apotheken Umschau feiert 70 Jahre: Gesundheitswissen im Wandel der Zeit und eine klare Haltung für die Zukunft

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Deutschlands meistgelesenes Gesundheitsmagazin blickt in seiner Jubiläumsausgabe auf sieben Jahrzehnte medizinischen Fortschritts zurück und zeigt, warum evidenzbasierter Gesundheitsjournalismus heute wichtiger ist denn je.

Am 1. Januar 1956 erschien die erste Ausgabe der Apotheken Umschau. Seither hat sich das Medium zu einer festen Instanz im deutschsprachigen Gesundheitsjournalismus und zum reichweitenstärksten Gesundheitsmagazin Deutschlands entwickelt. Zum 70-jährigen Jubiläum zeichnet die Redaktion nach, wie sich medizinisches Wissen im Laufe der Zeit verändert hat, wie Irrtümer korrigiert wurden und warum verständliche, unabhängige Orientierung für Patient:innen bis heute unverzichtbar bleibt.

In einer Zeit tiefgreifender Medienveränderungen, neuer technologischer Möglichkeiten und wachsender Unsicherheit versteht sich die Apotheken Umschau weiterhin als verlässlicher Leuchtturm für fundierte Gesundheitsinformation. Darüber hinaus belegt die Ausgabe, wie das Magazin über Jahrzehnte hinweg breite Bevölkerungsgruppen mit evidenzbasierter Gesundheitsaufklärung erreicht hat.

70 Jahre verständliches Gesundheitswissen für alle

Die Jubiläumsausgabe, die ab dem 15. Januar 2026 in den Apotheken erhältlich ist, zeigt anhand eindrücklicher Beispiele, wie sich Diagnostik, Therapien und gesellschaftliche Perspektiven in sieben Jahrzehnten gewandelt haben. So galten minimalinvasive Operationen vor wenigen Jahrzehnten noch als gewagt, vermeintliche Gewissheiten hinsichtlich Alkohol- und Fettkonsum oder Behandlungsempfehlungen wurden mit fortschreitender Evidenz grundlegend neu bewertet. Getreu ihrem Anspruch, auch vor vermeintlichen Tabus nicht haltzumachen, scheut die Redaktion nicht davor zurück, gesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen, etwa die Einstufung von Homosexualität als Krankheit bis in die 1980er-Jahre. Zugleich wird sichtbar gemacht, worauf Menschen in Zukunft hoffen können: von neuen Therapienformen bis zu digitalen Möglichkeiten der Prävention, die heute aktueller sind denn je.

"Die Apotheken Umschau steht seit 70 Jahren für verlässliche Gesundheitsinformationen und für den Mut, Wissen zu aktualisieren. Unsere Aufgabe ist es, Entwicklungen einzuordnen, wissenschaftliche Evidenz verständlich zu machen und Menschen Orientierung zu geben", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Wir danken unseren vielen Millionen Leserinnen und Leser und den Apotheken, die das Heft seit Jahrzehnten an ihre Kundschaft weitergeben und in ihrer Beratung einsetzen. Sie machen diese Form der Gesundheitsaufklärung erst möglich."

Auch Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau, betont die Verantwortung der Redaktion: "Gesundheitswissen ist nie statisch. Unsere Jubiläumsausgabe zeigt, wie sehr sich Perspektiven und Leitlinien verändert haben und wie wichtig es ist, diese Veränderungen transparent zu erklären. Unser Anspruch bleibt, komplexe Themen so verständlich aufzubereiten, dass unsere Leserinnen und Leser bessere Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können. In Gesprächen sagen viele Menschen uns, dass sie durch mehr Wissen sicherer und kompetenter im Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit geworden sind, was wir als zentralen Auftrag unserer Arbeit verstehen."

Fokus auf medizinischem Fortschritt und Entwicklungen des Gesundheitswesens

Der Rückblick verdeutlicht zugleich die Rolle der Apotheken Umschau als verlässliche Begleiterin im Alltag. Über Generationen hinweg dokumentiert das Magazin medizinischen Fortschritt, gesellschaftliche Debatten und die Entwicklung des Gesundheitswesens. Die Jubiläumsausgabe zeigt diesen Weg von den ersten Ausgaben der 50er-Jahre bis zu aktuell relevanten Fragen rund um evidenzbasierte Medizin, Digitalisierung und Prävention. Damit knüpft das Magazin an das Credo seines Gründers Rolf Becker an, der die Apotheken Umschau als Partner der Apotheken verstand - mit der gesellschaftlichen Verpflichtung, Gesundheitswissen als öffentliches Gut für alle zugänglich zu machen.

Mit der Jubiläumsausgabe unterstreicht der Wort & Bild Verlag seinen Anspruch, Gesundheitsjournalismus konsequent weiterzuentwickeln und faktenbasiert, unabhängig und nah am Menschen zu kommunizieren. Die Redaktion wird ihr Angebot auch künftig weiter ausbauen, insbesondere mit neuen Formaten für unterschiedliche Zielgruppen. Dazu zählen digitale Angebote wie Online-Plattformen, Podcasts und Videos ebenso wie monothematische Sonderausgaben und bundesweite Aufklärungskampagnen etwa zu Organspende, Blutspende, Herzinfarkt oder Adipositas. So erscheint mit Apotheken Umschau Medicus als Ergänzung zum Jubiläumsheft erstmals ein Angebot der Marke am Kiosk. Es steht für einen Journalismus, der fundiert, verständlich, zuverlässig und zugleich modern und unterhaltsam bleibt.

Weitere Infos zu dem Apotheken Umschau-Jubiläum: a-u.de/70Jahre

Presseunterlagen zum Download: https://www.wortundbildverlag.de/downloads

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell