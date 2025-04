Central Group

Central Group bekräftigt strukturelle Sicherheit aller Immobilien und Bereitschaft, Touristen in Thailand willkommen zu heißen

Bangkok (ots/PRNewswire)

Nach dem jüngsten Erdbeben, das in Teilen Thailands zu spüren war, bekräftigt Central Group ihr unermüdliches Engagement für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Kunden, Teammitglieder und Besucher. Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Betriebsbereitschaft zu gewährleisten, wurde in allen Liegenschaften der Central Group eine umfassende bauliche Bewertung und Inspektion durchgeführt. Dazu gehören CentralWorld, andere Central Pattana Einkaufszentren und Community Malls, alle Filialen des Central Department Store, Robinson Department Store, Robinson Lifestyle Center, Central Embassy und Centara Hotels & Resorts. Die Inspektionen wurden von international zertifizierten Technikexperten durchgeführt, vollständig an den globalen Sicherheitsstandards ausgerichtet.

Die Ergebnisse bestätigen, dass alle Gebäude strukturell solide, sicher und voll funktionsfähig sind.

Da Thailand weiterhin als eines der dynamischsten und vertrauenswürdigsten Reiseziele der Welt glänzt, ist die Central Group bereit, internationale Besucher mit Vertrauen, Sorgfalt und erstklassigem Service in unseren Einkaufszentren, Kaufhäusern und Hotels im ganzen Land zu empfangen.

Von kulturell reichen Traditionen und herzlicher Gastfreundschaft bis hin zu Shopping-, Essens- und Lifestyle-Erlebnissen - Thailand ist ein Reiseziel, in dem jeder Reisende seinen eigenen unvergesslichen Moment findet. Das ganze Jahr über finden Feste, Feiern und einzigartige Erlebnisse statt. Die Central Group ist stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein und sichere und einladende Räume für jeden Anlass zu bieten.

Wir laden alle Reisenden ein, das Beste von Thailand in aller Ruhe zu erleben.

Gemeinsam stärker - Central Group unterstützt Thailand und begrüßt die Welt.

