Bundesliga live: SAT.1 und Joyn zeigen BVB-Doppelpack

Unterföhring (ots)

SAT.1 schnürt den BVB-Doppelpack zum Jahreswechsel. Der TV-Sender und Joyn zeigen das letzte Spiel des Jahres 2025 und die erste Partie 2026 von Borussia Dortmund live und kostenlos. Am Freitag, 19. Dezember 2025, empfängt der BVB im Signal Iduna Park Borussia Mönchengladbach - ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn. Zum Bundesliga-Auftakt 2026 müssen die Dortmunder bei Eintracht Frankfurt ran. SAT.1 und Joyn zeigen das Top-Duell am Freitag, 9. Januar 2026, ebenfalls live. Das "ran Fußball"-Team mit Matthias Opdenhövel, Jonas Friedrich, Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet aus den Stadien. "ran Fußball" Bundesliga live in SAT.1 und auf Joyn Freitag, 19. Dezember 2025, ab 19:50 Uhr: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Freitag, 9. Januar 2026, ab 19:50 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

