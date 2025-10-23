Deliziös! "The Taste" startet mit starken 8,0 Prozent Marktanteil in SAT.1
Unterföhring (ots)
Sehr schöner Start in die 14. Staffel: "The Taste" holt mit der ersten Folge 8,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) am Mittwochabend in SAT.1 und liegt damit deutlich über dem Vorjahresstart.
2,71 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 Jahren) schalten bei den ersten Blindverkostungen und Coach-Battles zwischen Steffen Henssler, Elif Oskan, Alexander Herrmann und Tim Raue ein.
"The Taste", moderiert von Angelina Kirsch und produziert von Redseven Entertainment, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 23.10.2025 (vorläufig gewichtet)
