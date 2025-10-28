SAT.1

Oliver Geissen, Caroline Frier und Sasha quizzen als Kapitäne in Matthias Opdenhövels "Hast Du Töne?" in SAT.1

28. Oktober 2025. Spaß am Quiz. Spaß an Musik. Spaß in SAT.1 und auf Joyn. "Hast Du Töne?" geht weiter. In der neuen Staffel des Musik-Quizzes messen sich Caroline Frier, Oliver Geissen und Sasha als Teamkapitäne. Wer überzeugt bei Gastgeber Matthias Opdenhövel mit Musikwissen und erspielt im Zweier-Team mit wechselnden Promis bis zu 30.000 Euro für den jeweiligen Zuschauerblock?

So funktioniert "Hast Du Töne?":

Das klingt nach Party: Wenn die Live-Studio-Band "Tönlein Brillant" die Instrumente zückt, ist (Rate)-Spaß garantiert. Drei Promi-Duos - bestehend aus Teamkapitän und Gast - hören dann ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf? Und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Dabei darf gemeinsam mit dem Publikum gesungen, getanzt und gefeiert werden. Das Duo, das in neun Spielrunden die meisten Punkte erspielt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für seinen Zuschauerblock.

Produziert wird das Musik-Quiz von Banijay Productions Germany. Die Aufzeichnung der sechs neuen Folgen von "Hast Du Töne?" ist Ende November in Köln. Wer dabei sein möchte, kann hier Tickets kaufen.

