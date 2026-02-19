Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Heidrick & Struggles beruft zwei Geschäftsführer an die Spitze des Interim-Management-Geschäfts in Deutschland

München (ots)

Heidrick & Struggles, einer der führenden Anbieter von globalen Leadership-Advisory- und On-Demand-(Interims-)Talentlösungen, hat Dr. Christian Frank und Mike Schwanke zu Geschäftsführern von Atreus ernannt, dem deutschen Unternehmensbereich Interim von Heidrick & Struggles. Sie übernehmen ab sofort die gemeinsame Verantwortung für die Geschäfte und die strategische Ausrichtung von Atreus in Deutschland. Die Ernennungen unterstreichen das Engagement für Kontinuität gegenüber Kunden, Interim Managern und Mitarbeitenden in der DACH-Region. Die Gründer Dr. Harald Linné und Rainer Nagel bleiben bis Ende 2026 Teil der Geschäftsführung, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen.

"Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für unsere Executive-Interim-Strategie, was sowohl seine Bedeutung für unsere Kunden als auch seine Rolle innerhalb unseres globalen Interim-Management-Angebots widerspiegelt", sagt Sunny Ackerman, Global Managing Partner, On-Demand Talent, Heidrick & Struggles. "Christian und Mike bringen langjährige Erfahrung in Führung und Transformation mit und sind bestens aufgestellt, die nächste Wachstumsphase im deutschen Markt als Teil unseres globalen Interim-Business zu gestalten."

Seit der Übernahme von Atreus durch Heidrick & Struggles im Jahr 2023 hat Atreus maßgeblich zur Erweiterung der Interim-Management-Präsenz des Unternehmens in Deutschland und Europa beigetragen und damit die führende Position im Executive-Interim-Segment weiter gestärkt. Der jetzt vollzogene Führungswechsel markiert den nächsten Schritt bei der Integration und Skalierung des Interim-Management-Geschäfts in einer der größten Volkswirtschaften Europas.

"Unternehmen sehen sich heute mit zunehmender Komplexität und Veränderung konfrontiert und benötigen erfahrene Führungspersönlichkeiten, die Stabilität schaffen und Ergebnisse liefern", sagte Mike Schwanke. "Die Nachfrage nach Interims- und Transformationslösungen auf Executive-Ebene wächst weiter - in Deutschland, Europa und darüber hinaus."

"Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig erfahrene interimistische Führungskräfte in Krisen- und Umbruchsphasen sind", ergänzt Dr. Christian Frank. "Als vertrauenswürdiger Partner arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen und verbinden fachliche Expertise mit aktiver Umsetzungsunterstützung, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Diese konsequente Lösungsorientierung für unsere Kundsen ist der Treiber unserer Dynamik und unseres Wachstums."

"In den letzten drei Jahren ist unser Geschäft in der DACH-Region in allen Geschäftsbereichen - Executive Search, Interim Management und Consulting - deutlich gewachsen", sagt Nicolas von Rosty, Managing Partner von Heidrick & Struggles, Deutschland, und Cluster Leader, DACH. "Mit den neuen Geschäftsführern für das Interimgeschäft sind wir noch besser aufgestellt, um unsere Kunden bei komplexen Führungswechseln und Transformationsvorhaben zu unterstützen."

Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer leitete Mike Schwanke die Solution Group Konsumgüter und Handel. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Digitalisierung von Marketing und Vertrieb sowie Transformationen.

Dr. Christian Frank ist langjähriger Partner und Mitglied des Executive Boards von Atreus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen Restrukturierung, Change Management, Operations und Vertrieb. Zuvor leitete er die Solution Group Maschinen- und Anlagenbau.

Über Heidrick & Struggles

