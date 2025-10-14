Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Heidrick & Struggles mit neuem Partner

Die führende Leadership-Beratung gewinnt mit Steffen Ehrke einen Experten für die Consumer Practice

Frankfurt/München (ots)

Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) gibt bekannt, dass Steffen Ehrke(40) ab Mitte Oktober das deutsche Team verstärkt. Steffen Ehrke ist neuer Partner der weltweiten Consumer Practice. Der Wirtschaftspsychologe blickt auf 15 Jahre Erfahrung im Executive Search zurück und war zuletzt Partner einer namhaften europäischen Boutique. Steffen Ehrke wird von Frankfurt aus in der DACH-Region für Heidrick & Struggles tätig sein.

Der Consumer- und Handelsexperte ergänzt das bestehende Beraterteam. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Go-to-Market Transformation von Klienten durch die Komposition und Entwicklung von high-performing Leadership Teams, die Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung erfolgreich vorantreiben.

Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir sind hocherfreut, dass wir mit Steffen einen ausgewiesenen Consumer-Experten gewinnen konnten, der perfekt in unsere Mannschaft passt. Wie schon kürzlich mit Kati Najipoor-Smith, Martina Fohr und Christina Greenidge bauen wir damit systematisch unsere Präsenz in Deutschland aus und setzen unseren derzeit sehr erfolgreichen Wachstumskurs hierzulande fort."

Das Beraterteam von Heidrick & Struggles in Deutschland besteht aktuell aus 23 Beratern an fünf Standorten. Der Frauenanteil im deutschen Teil der internationalen Partnerschaft beträgt knapp unter 50 Prozent.

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.com.

Ansprechpartner

Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland, nvonrosty@heidrick.com

