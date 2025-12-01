PLAYMOBIL

Deine Welt. Dein Stadion: Playmobil feiert den Fußball!

Zusammen mit der DFL Deutsche Fußball Liga startet Playmobil in ein neues Kapitel

Erste Figuren ab März 2026 erhältlich

Zirndorf (ots)

Fußball ist mehr als ein Spiel: Er steht für Leidenschaft, Emotionen, Gemeinschaft und er verbindet Generationen. Mit der neuen Lizenzvereinbarung von DFL Deutsche Fußball Liga und Playmobil kommen erstmals die Spieler der Bundesliga-Clubs als eigene Figuren-Kollektion ins ikonische Playmobil-Format. Es handelt sich dabei um die bislang größte Kooperation in der Geschichte der Marke.

Für Playmobil markiert der Schritt in die Welt des Fußballs weit mehr als den Launch einer neuen Produktlinie. Er steht vielmehr für den konsequenten Ausbau der Marke in neue, relevante Themenfelder und eröffnet zusätzliche Potenziale über die klassischen Zielgruppen hinaus. Unter dem zentralen Thema "Deine Welt. Dein Stadion." leitet Playmobil eine neue Phase ein mit dem Ziel, Fußball als festen Bestandteil der Markenwelt zu etablieren und die Begeisterung für den Sport auf authentische und emotionale Weise zu inszenieren.

Zum Start der Bundesliga-Saison 2026/27 werden die Spieler aller 18 Clubs der Bundesliga in Figuren umgesetzt - 198 offiziell lizenzierte Charaktere, jeweils elf pro Team. Die Kollektion richtet sich an Fußballfans und Sammler und wird ab September 2026 erhältlich sein. In enger Zusammenarbeit mit der DFL und den beteiligten Clubs entstehen Figuren, die die Spieler so originalgetreu wie möglich zeigen, vom Trikotdesign bis zu individuellen Merkmalen. Damit setzt Playmobil neue Maßstäbe in der Verbindung von Sammelleidenschaft und Fußballkultur. Die Lizenzvereinbarung wurde vermittelt von IMG Licensing.

Damit die Fans nicht so lange warten müssen, erscheint im März 2026 eine erste exklusive Auswahl von sechs Bundesliga-Figuren als Vorgeschmack auf die vollständige Kollektion zum Saisonauftakt 26/27. Das Starter-Paket beinhaltet Fan-Lieblinge ausgewählter Traditionsclubs: Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt, Luka Vuskovic und Saïd El Mala.

"Sport und ganz besonders der Fußball verbinden Generationen miteinander und bringen Menschen zusammen", sagt Playmobil-Vorstand Bahri Kurter. "Gerade die Bundesliga hat in Deutschland eine extrem hohe Strahlkraft. Für Playmobil ist der Schritt in den Fußball ein wichtiger Baustein unserer strategischen Weiterentwicklung: Dieser Schritt schafft zusätzliche Relevanz, bringt uns näher an neue Zielgruppen und führt die Marke in ein Umfeld, das Millionen begeistert. 'Deine Welt. Dein Stadion.' zeigt, wie wir diese Begeisterung im Playmobil-Format lebendig machen."

Auch die DFL sieht in der Kooperation weit mehr als ein klassisches Lizenzprojekt. "Die besondere Fußballkultur der Bundesliga lebt von Leidenschaft, Stolz und Zusammenhalt - und jetzt wird diese Begeisterung spielbar. Mit Playmobil bringen wir das Stadion in die Wohnzimmer von Millionen Fans jeden Alters - Fußball zum Sammeln, Erleben und Teilen", sagt Peer Naubert, CEO der Bundesliga International GmbH.

Darüber hinaus sind weitere Kooperationen im Fußballumfeld in Vorbereitung, auch international. Playmobil baut damit seine Präsenz gezielt über Ländergrenzen hinweg aus, denn nicht umsonst gilt Fußball als eine der beliebtesten Sportarten weltweit.

Alle Informationen rund um die Bundesliga Sammelstars sowie alle weiteren spannenden Fußball-Themen gibt es natürlich dann auch auf playmobil.com

