Halloween im Piratenfieber - Suchanfragen zeigen: Piraten liegen vor Hexen und Vampiren

Piraten gehören zu den beliebtesten Kostümen - und das nicht nur zur Karnevalszeit oder auf Kostümpartys, sondern auch in dieser Halloween-Saison. Eine aktuelle Analyse von SISTRIX-Daten* durch Playmobil zeigt: Mit durchschnittlich über 11.000 monatlichen Suchanfragen liegen Piratenkostüme für das diesjährige Gruselfest klar vor Hexen (rund 3.500) und Vampiren (unter 100). Besonders gefragt sind Piratenkostüme für Damen (5.500 Suchanfragen), aber auch Kinder (1.150) und Herren (1.500) stechen gern als Freibeuter in See. Ob mit Totenkopf-Symbolen, Augenklappe oder Säbel, der zeitlose Archetyp des Piraten begeistert Generationen und passt perfekt in die schaurig-schöne Halloween-Welt.

"Piraten verkörpern Abenteuer, Freiheit und Spielfreude; das begeistert Kinder wie Erwachsene gleichermaßen", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Auch unsere Piratenwelt gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Serien, die wir regelmäßig um neue Geschichten und Figuren ergänzen."

Piraten bei Playmobil: eine Legende seit 1978

Kaum ein Spielset hat so viele Abenteuer begleitet wie das Playmobil-Piratenschiff, das seit 1978 durch Badewannen, Kinderzimmer und Gärten kreuzt. Mit schwimmfähigem Rumpf und Auftriebskörper bleibt das große Piratenschiff selbst bei Wellengang stabil; dreh- und schwenkbare Kanonen sowie eine funktionsfähige Ankerkanone sorgen für Action an Deck. Bewegliche Segel, ausklappbare Wanten und Fußklemmungen machen Manöver leicht und geben den Figuren sicheren Stand. Extra Spannung bringt der Mantarochen, der mit dem Fangkäfig immer wieder eingefangen werden kann. 2024 wurde die Welt der Freibeuter mit "Der Fluch der Totenkopfinsel" erweitert: Neue Charaktere, darunter eine Piratenkönigin und ein mutiger Monsterjäger, verknüpfen moderne Geschichten mit klassischen Elementen und machen die Piratenwelt noch vielfältiger.

Piraten erobern Hürth: Erlebnis-Highlight für Groß und Klein

Vom 30. Oktober bis 2. November 2025 lädt Playmobil Familien nach Hürth ein: Auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof verwandelt sich ein Teil des Geländes in eine Freibeuter-Welt. Ein riesiger Piraten-Kürbis im Playmobil-Look begrüßt die Gäste; Schatzsuchen, Mitmach-Stationen, ein Bällebad und Fotospots machen den Besuch zu einem besonderen Abenteuer. "Mit dem Piraten-Event schaffen wir eine Möglichkeit für Familien, in ihre Lieblingswelt einzutauchen", so Bahri Kurter. "Es ist die perfekte Verbindung aus Halloweenstimmung und Abenteuerspiel."

Von Kapitän bis Schurke: Fünf Piraten-Looks, die jede Party erobern

Wer nach dem Besuch in Hürth selbst in See stechen möchte - sei es für Halloween oder den nahenden Karneval - und sein Kostüm eigenhändig entwerfen will, ist in guter Gesellschaft: Laut Analyse entfallen rund 350 monatliche Suchanfragen allein auf 'Piratenkostüm selber machen'. Hier sind fünf einfache Piraten-Looks zum Nachmachen.

Der ikonische Freibeuter: Kopftuch, weites Hemd, Weste, breiter Gürtel; ein wenig Eyeliner, ggf. Perlensträhnen. Der Piratenschurke: Dunkler Mantel, Rüschenhemd oder Halstuch, Hakenhand aus Pappe/Filz, goldene Knopfdetails. Die rebellische Piratin: Hemd mit Korsage oder breitem Taillengürtel, Bandana, derbe Stiefel, Statement-Ohrring und Tuchgürtel. Der Retro-Schatzsucher: Augenklappe (Filz + Gummiband), Papagei-Anstecker, Fernrohr (Pappröhre). Der Mini-Kapitän (Kids): Gestreiftes Shirt, Halstuch, Pappschwert, aufgemalter Anker und ein Steuerrad aus Karton.

Die Spielwelt "Pirates" von Playmobil auf einen Blick

*Datenquelle: SISTRIX-Auswertung durch Playmobil. Analysezeitraum 13. September bis 13. Oktober 2025.

