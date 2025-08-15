PLAYMOBIL

Sommerglück zum Anbeißen: PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour begeistert in St. Peter-Ording und geht in die Verlängerung

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Fast die Hälfte der Deutschen genießt den Sommer am liebsten mit einer Kugel Eis am Strand - das zeigt eine aktuelle PLAYMOBIL-Umfrage*. Sie belegt außerdem: 2025 steht ganz im Zeichen von Staycation. Zwar plant noch gut ein Fünftel eine Fernreise, doch die meisten suchen ihr Sommerglück direkt vor der Haustür - mit offenen Fenstern schlafen (47,6 %), morgens den Kaffee draußen trinken oder abends den Sonnenuntergang genießen (jeweils 39,6 %). Am Strand reicht für viele schon ein Sprung ins Wasser (53,6 %), Sonne auf der Haut (50,9 %) - oder eben eine Kugel Eis - für das perfekte kleine Glück. Genau diese Sommerfreude brachte die PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour jetzt nach St. Peter-Ording.

Mehrere tausend Kugeln Eis für zehntausende Besucher:innen in St. Peter-Ording.

Beim Drachenfestival vom 8. bis 10. August verteilte der im 50er-Jahre-Retrolook gestaltete Truck mehrere tausend Kugeln Eis an zehntausende Besucher:innen. Zwischen bunten Drachen, Sandburgen und Nordsee-Wellen konnten Familien außerdem die neue PLAYMOBIL-Themenwelt "Vacation on the Beach" im Sand entdecken und tolle Preise gewinnen. Nach Stopps in Köln, Essen und Hannover war dies bislang der größte Tour-Stopp der PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour und ursprünglich als Abschluss geplant.

PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour geht in die Sommerverlängerung

Nach dem Erfolg und Nordsee-Highlight geht es nun weiter: Am 16. August 2025 lädt PLAYMOBIL zu einem zusätzlichen Event ein, um den Sommer gebührend zu verlängern - mit Spielspaß, Überraschungen und natürlich wieder Eis aus dem kultigen Truck.

16.08.2025 - Beach Hamburg (10-16 Uhr)

Eintritt: Variabel je nach Tageszeit

Die neue Spielwelt "Vacation on the beach" von PLAYMOBIL auf einen Blick

Zweistöckiger Rettungsturm mit Rutschstange, Werkstatt und Beach-Buggy | Ice Cream Truck mit abnehmbarem Dach im coolen 50er Jahre Retrolook | Zubehörsets mit zahlreichen Wassersport- und Spaßaktivitäten für einen abwechslungsreichen Strandtag | empfohlen von 4 - 10 Jahren

71903 Rettungsturm mit Beach Buggy - UVP EUR 59,99

71904 Ice Cream Truck mit Surfshop - UVP EUR 59,99

71905 Bananenboot-Tour - UVP EUR 29,99

71906 Familienspaß am Strand - UVP EUR 19,99

71907 Kleine Surfschule - UVP EUR 12,99

71908 Pärchenausflug an den Strand - UVP EUR 12,99

71909 Wingsurfer - UVP EUR 9,99

* Playmobil-Umfrage Sommer & Strand 2025, Appinio (n=1000, Deutschland, Juli 2025, online-repräsentativ).

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell