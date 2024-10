Chronische Erschöpfung nimmt zu - Expertin verrät, wann Erschöpfung langanhaltend ist und was man dagegen tun kann

Natürlich Tschumi GmbH

Bremgarten (ots)

Chronische Erschöpfung ist ein wachsendes Problem, das immer mehr Menschen betrifft. Während gelegentliche Müdigkeit oft auf vorübergehende Stressfaktoren zurückzuführen ist, kann eine langanhaltende Erschöpfung auf tiefere gesundheitliche oder psychische Probleme hindeuten.

Wenn Erschöpfung über längere Zeit anhält, ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren. Längerfristige Müdigkeit kann auf zugrunde liegende gesundheitliche oder emotionale Probleme hinweisen. Durch gezielte Maßnahmen wie Stressbewältigung und gesunde Lebensgewohnheiten können Betroffene ihre Erschöpfung effektiv bekämpfen und ihre Energie zurückgewinnen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wann Erschöpfung langanhaltend ist und was man dagegen tun kann.

Ursachen: Das steckt hinter chronischen Erschöpfungszuständen

Chronische Erschöpfung wird von einer anhaltenden Überlastung, beispielsweise im Arbeitsalltag, verursacht - das ist eine weit verbreitete Annahme, die jedoch selten zutreffend ist. Wäre Überlastung der Grund für das tief empfundene Gefühl der Erschöpfung, wäre eine vorübergehende Krankschreibung oder eine dauerhafte Reduzierung der Stressfaktoren ausreichend, um den Zustand zu verbessern. Dem ist allerdings oft nicht so.

Der wahre Grund für chronische Erschöpfungszustände ist viel mehr, dass man emotional abhängig von äußeren Erwartungen und Rollenbildern ist. Statt auf die eigenen Bedürfnisse und die Signale des Körpers zu achten, versuchen Betroffene, die Anforderungen von Menschen zu erfüllen, die sie in der Vergangenheit geprägt haben, etwa durch Autoritäten, oder die derzeit Einfluss auf das emotionale Empfinden haben. Können die Anforderungen fortlaufend nicht erfüllt werden, führt dies zunehmend zu Erschöpfung.

Begleiterscheinungen: Mit diesen Verhaltensweisen gehen chronische Erschöpfungszustände oft einher

Menschen, die unter chronischen Erschöpfungszuständen leiden, weisen häufig eine weitere Gemeinsamkeit auf: Sie sind nicht dazu in der Lage, ihre Bedürfnisse innerhalb einer Beziehung angemessen in Worte zu fassen und für deren Berücksichtigung zu sorgen. Infolgedessen grenzen sie sich von ihrem Partner je nach Ausprägung zu stark oder zu schwach ab. Statt ein gesundes Mittelmaß anzustreben, bei dem die Bedürfnisse beider Partner gleichberechtigt im Mittelpunkt stehen, flüchten sich Betroffene immer wieder in Extreme.

Daraus resultiert das drängende Gefühl, innerhalb der Beziehung funktionieren zu müssen. Um diesem Gefühl nachzukommen, geben Betroffene immer wieder nach und stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Wenn die persönlichen Wünsche jedoch langfristig unerfüllt bleiben, verschärft sich die Problematik weiter, weil die fehlende Selbstbestimmung und permanente Anpassung zu weiterer Erschöpfung führt.

Das können Betroffene gegen chronische Erschöpfungszustände tun

Um der chronischen Erschöpfung auf den Grund zu gehen und seine Energie zurückzugewinnen, müssen Betroffene an den eigenen Bedürfnissen und Befindlichkeiten ansetzen. Es geht darum, Beziehungen zu anderen auf Augenhöhe zu bringen und die Unterwerfung vor Autoritäten aufzugeben. An ihre Stelle tritt eine eigene, neu erworbene Autorität, die auf einem Selbstfindungsprozess beruht. So lernen Menschen mit chronischer Erschöpfung, in Beziehungen mit anderen Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren und weniger Energie in das Erfüllen fremder Erwartungen zu stecken.

Ein klassisches Beispiel ist die sogenannte Mutterfigur, die jeder Mensch in sich trägt. Sie wird in der Kindheit geprägt und manifestiert die Ansprüche und Erwartungen, die die Eltern an das Kind gestellt haben. Ziel sollte es nun sein, diese Anforderungen zu identifizieren und die damit verbundenen Glaubenssätze aufzulösen. So entsteht emotionale Unabhängigkeit, die sich positiv auf die Beziehungsfähigkeit auswirkt.

Über Isabelle Tschumi:

Isabelle Tschumi ist klassische Homöopathin und Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. Sie unterstützt Menschen dabei, durch Selbstheilung ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zurückzuerlangen. Denn viele Menschen leiden - sei es aufgrund von Ängsten, Selbstzweifeln, körperlicher oder mentaler Erschöpfung. Ihre Methode, The Secret Healing Code®, steht für emotionale Gesundheit und ist das Sprungbrett in ein neues Ich voller innerer Ruhe, Vertrauen, Sicherheit und Freiheit. Mehr Informationen unter: https://natuerlichtschumi.com/

