Sechs Kirchgemeinden wetteifern beim „Mach dich ran-Spezial“ um 400.000 Euro für dringende Sanierungsarbeiten

Leipzig (ots)

Beim viertägigen „Mach Dich ran – Spezial – Das Spiel um die himmlischen 400.000 Euro“ vom 30. Oktober bis 2. November, jeweils 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen, geht es um sechs Kirchgemeinden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die um Preisgelder für die Renovierung, den Ausbau oder den Erhalt ihrer Kirchen kämpfen.

Für alle beteiligten Kirchgemeinden wäre die finanzielle Hilfe ein echter Segen, denn oft sind die Probleme in ihren alten Gebäuden nicht mehr ohne Unterstützung lösbar. Das Geld wird von der Stiftung KiBa (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) zur Verfügung gestellt.

In den unterschiedlichsten Spielen müssen die vierköpfigen Teams aus den Gemeinden Geschicklichkeit, Wissen, Ausdauer und Teamgeist beweisen. Dabei sind Geschichte und Heimatkunde genauso gefragt, wie körperliche Fitness und räumliches Denken.

Am Montag, 30. Oktober, treten die beiden Sächsischen Gemeinden Pohla und Lichtenberg, unweit von Pulsnitz, gegeneinander an.

Am Dienstag, 31. Oktober, spielen die Kirchgemeinden Kösseln und Wedderstedt aus Sachsen-Anhalt um das Geld.

Am Mittwoch, 1. November, kämpfen die beiden Thüringer Gemeinden Stöckey und Schöngleina um den Einzug ins Finale.

Die jeweiligen Gewinner aus den drei Bundesländern treten dann zur Endrunde und zum großen Finale am 2. November an einem noch geheimen Ort in Mitteldeutschland an.

Im Wettstreit um Platz 3 geht es um 70.000 Euro, Platz 2 erhält 100.000 Euro und Platz 1 bekommt 200.000 Euro. Die jeweiligen Zweitplatzierten aus den drei Ländern erhalten 10.000 Euro für ihren Einsatz.

Moderiert wird das „Mach Dich ran – Spezial“ von Mario D. Richardt.

