MagentaTV

WM-Start bei MagentaTV Sonntag ab 15 Uhr mit Ballack, Kemme, Martinez, Ittrich und Lasogga

Künstliche Intelligenz als WM-Orakel: Brasilien wird Weltmeister, Deutschland mindestens im Achtelfinale

München (ots)

Brasilien wird Weltmeister, Deutschland ist nach den Datenerhebungen von MagentaTV Sechster in der Favoriten-Rangliste. Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) werden dabei in 40.000 Simulationen die letzten Ergebnisse, Daten der Akteure, verletzte Spieler, Stärke der Gruppe, Form und Potenzial der Teams als Wert ermittelt. Aus diesen Daten ergibt sich somit die Annahme, dass Brasilien zu 17,7 Prozent vor Argentinien (13,26 Prozent) und Titelverteidiger Frankreich (11,06 Prozent) Weltmeister wird. Deutschland rangiert hinter England und Spanien als Sechster mit 8,29 Prozent in der KI-Vorhersage, quasi das Daten-Orakel während der WM, die am Sonntag ab 15 Uhr bei MagentaTV eröffnet wird. Gastgeber ist Johannes B. Kerner, unterstützt von Michael Ballack, Tabea Kemme sowie Patrick Ittrich. Wolff Fuss begleitet die Eröffnungszeremonie und kommentiert Katar gegen Ecuador. Javi Martinez wird als weiterer Experte zugeschaltet.

Deutschland schafft den Einzug ins Achtelfinale: zu 79,27 Prozent

Die KI-Vorhersagen als Orakel zum potenziellen Weltmeister und weiteren Themen werden ständig aktualisiert. In der aktuellen Auswertung hat Brasilien den Titelverteidiger Frankreich als Top-Favorit abgelöst. Hintergrund: Brasilien bestätigt seinen überragenden Kader durch gute Ergebnisse. Frankreich hat indes großes Verletzungspech. Neben Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kante (FC Chelsea) muss das Team nun auch auf Leipzigs Nkunu verzichten.

Argentinien blieb am Mittwoch auch im 36. Spiel ungeschlagen. Damit kann das Team um Lionel Messi in der 1. WM-Partie gegen Saudi-Arabien den Rekord für die meisten ungeschlagenen Spiele einstellen. Das letzte Testspiel vor der WM wurde gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 5:0 gewonnen. Mit einer weiteren Partie ohne Niederlage würden die Argentinier den Rekord von 37 ungeschlagenen Spielen von Italien einstellen.

Deutschlands WM-Sieg wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 8,29 Prozent beziffert. Das 1:0 im Test gegen den Oman hat nicht dazu beigetragen, die Titelchancen zu erhöhen. Immerhin: die KI-Vorhersage hat ermittelt, dass Deutschland die Vorrunde gegen Spanien, Japan und Costa Rica zu 79,27 Prozent übersteht und ins Achtelfinale einzieht. Zu 100 Prozent hingegen ist sicher, dass MagentaTV alle WM-Spiele live zeigt.

Sonntag, 20.11.22 - Top-Besetzung an WM-Tag 1 bei Johannes B. Kerner:mit Ballack, Kemme, Martinez, Ittrich und Lasogga

Am WM-Eröffnungstag startet MagentaTV bereits ab 15 Uhr in die Vorberichterstattung auf das Auftaktspiel Katar gegen Ecuador - kommentiert von Wolff Fuss. Johannes B. Kerner begrüßt als Gastgeber Michael Ballack, Tabea Kemme und Patrick Ittrich als Experten. Javi Martinez wird aus Katar zugeschaltet sein. Außerdem zu Gast im neuen WM-Studio: Pierre-Michel Lasogga. Benni Zander und Manuel Baum kommentieren das Eröffnungsspiel auf dem Taktik Feed, Pascal und Marcel Gurk auf WM-Kanal 3 in der Reaction Show. Anna Sarah Lange und Thomas Wagner melden sich aus Katar, auch mit News aus dem deutschen Lager.

Den Abschluss bildet am Sonntag die Show "Nachspielzeit" ab 19.15 Uhr - Ruth Hofmann und Jonas Hummels fassen den Tag auf besondere Weise zusammen.

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell