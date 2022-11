MagentaTV

FIFA WM 2022 komplett live bei MagentaTV: Start Sonntag ab 15 Uhr

MagentaTV-Experte Martinez ist bei den Favoriten zwiegespalten: "Mein Kopf sagt Argentinien. Mein Herz sagt Spanien und Deutschland"

München (ots)

MagentaTV präsentierte erstmals sein neues WM-Studio als Zentrale vor den Toren Münchens, aus dem ab 20. November über 200 Live-Stunden auf 3 Kanälen und in UHD-Qualität gezeigt werden. Zu den Gastgebern zählt des hybriden Studios zählt neben Johannes B. Kerner als Moderator ein starkes Expertenteam rund um Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic, ganz frisch Toni Kroos und Ex-Bayern-Spieler Javi Martinez, der momentan in Katar unter Vertrag steht. Der Welt- und Europameister sowie 2fache Champions League-Sieger gab seine Premiere als Experte bei dem MagentaTV-Medientermin - seine Favoriten? "Mein Kopf sagt Argentinien, mein Herz sagt Spanien und Deutschland." Deutschland tatsächlich als WM-Favorit? "Die Deutschen sind vielleicht nicht der große Favorit, aber das ist wie Real Madrid in der Champions League: Die sind immer da", so Martinez, der auch mit einer Rückkehr nach Deutschland liebäugelt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von Javi Martinez zur WM-Studio-Premiere - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Der Link zum Martinez-Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/JqEko6EL3DKRine

Javi Martinez ist momentan in Katar aktiv und wird für ausgewählte WM-Spiele bei MagentaTV Experte zugeschaltet werden. Bei der WM-Studio-Premiere stand er seit langer Zeit erstmals wieder für deutsche Medien zur Verfügung. WM-Moderator Sascha Bandermann hat den 34jährigen Spanier interviewt, der übrigens noch immer ein respektables deutsch spricht.

Martinez zur Qualität des Turniers: "Meine beste Form war immer im Oktober, November. Wie bei vielen anderen auch. Ich glaube, das bringt der WM viel Qualität. Denn alle Spieler werden in Top-Form sein."

Wer sein Top-Favorit ist: "Mein Kopf sagt Argentinien, mein Herz sagt Spanien und Deutschland... Die Deutschen sind vielleicht nicht der große Favorit, aber das ist wie Real Madrid in der Champions League: sie sind immer da."

Über das Leben in Katar: "Das Niveau ist nicht so groß wie in bei den Bayern oder in Europa, aber es ist jedes Jahr besser geworden. Nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten... Katar kann ein gutes Gastgeberland sein."

Martinez´ Bezug zum FC Bayern scheint ungebrochen: "FC Bayern ist die beste Mannschaft in Europa."

Ob er in Zukunft lieber Manager oder Trainer sein will: "Zu viel Druck, zu viel Druck, zu viel Druck. Eher Co-Trainer. Da ist man nicht so unter Druck."

Sonntag, 20.11.22 - WM Tag 1

Am WM-Eröffnungstag startet MagentaTV bereits ab 15 Uhr in die Vorberichterstattung auf das Auftaktspiel Katar gegen Ecuador. Mit dem 4. Teil der WM-Countdown Show und Johannes B. Kerner als Gastgeber sowie Michael Ballack und Tabea Kemme als Experten. Thomas Wagner und Wolff Fuss melden sich aus Katar sowie mit News aus dem deutschen Lager.

Den Abschluss bildet am Sonntag die Show "Nachspielzeit" ab 19.15 Uhr - Ruth Hofmann und Jonas Hummels fassen den Tag auf besondere Weise zusammen.

