Erfolgreicher Podcast "Einfach mal Luppen" erstmals im TV: Toni und Felix Kroos kommentieren live 3 Spiele in der "WM Reaction Show" bei MagentaTV

Toni Kroos zusätzlich auch als Experte dabei

Innovative Einbindung der Kroos-Brüder bei MagentaTV zur WM 2022: In ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" sprechen der fünffache Champions League-Sieger sowie Weltmeister Toni Kroos und sein Bruder Felix jeden Mittwoch über Fußballthemen, ihr Privatleben, ihre Karrieren und geben einzigartige Einblicke in die Welt des Profifußballs. Zur WM starten die Fußballbrüder jetzt mit ihrem erfolgreichen Podcast als TV-Format. Im Rahmen der WM Reaction Show werden Toni und Felix Kroos auf Fußball.TV3 bei MagentaTV zur FIFA WM 2022 live die Halbfinalspiele und das Finale kommentieren. Darüber hinaus wird Toni Kroos zum Spiel Deutschland gegen Spanien im WM-Studio bei Moderator Johannes B. Kerner am 27. November seine Expertisen abgeben. Ein weiterer Einsatz als Gesprächsgast bei MagentaTV ist außerdem geplant.

Die WM unterhaltsam präsentiert - auf 3 Kanälen, für jeden Geschmack

Auf drei Kanälen zeigt MagentaTV als einziger Anbieter in Deutschland nicht nur alle Spiele, sondern bietet spezielle Übertragungen mit Taktik-Kommentar, eine Konferenz bei Parallelspielen sowie die WM Reaction Show. Hier kommentieren die zwei größten Fußballinfluencer in Deutschland, Pascal und Marcel Gurk, während der WM gemeinsam mit Stargästen aus dem Profisport, vielen anderen Top-Fußball-Influencern aus den TOP 15 sowie der Tik-Tok Community im Livestream täglich ausgewählte WM-Spiele. Das Live-Spiel und die Gurk-Brüder sind dabei im Split-Screen zu sehen. Challenges und Quizes sorgen für Live-Interaktion - in der Sendung und via TikTok. Top-Gäste der WM Reaction Show bei MagentaTV werden unter anderem sein: "Reichweiten-König" gamerBrother, der "King of international Football" ViscaBarca, Vollprofi Timo Baumgartl, Tik-Tok-Star "Diyar" und Schiri-Influencer "Qualle".

Kroos-Brüder mit "Einfach mal Luppen" erstmals im TV

Weltmeister Toni Kroos ist der einzige Deutsche, der fünf Mal die Champions League gewonnen hat und der erste Deutsche, der den Champions-League-Titel mit zwei verschiedenen Vereinen holte. Seine Karriere bei der Nationalmannschaft beendete der 32-jährige nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Sein Bruder Felix war vier Jahre für Union Berlin aktiv und spielte bis 2021 für Eintracht Braunschweig. Im gemeinsamen Podcast "Einfach mal Luppen" besprechen Toni und Felix Kroos Fußball-Themen auf eine unterhaltsame Art - zwei Brüder, die sich viel zu selten sehen, aber viel zu sagen haben. Jede Woche luppen die Brüder zu zweit und regelmäßig auch mit Gästen wie Julian Nagelsmann, Dirk Nowitzki, Boris Becker, David Alaba und Miroslav Klose. Der Podcast gehört zu den größten Sport-Podcasts in Deutschland.

Im TV feiert "Einfach mal Luppen" am 13.12. zum ersten Halbfinale bei MagentaTV Premiere. Luppen TV wird von Studio Bummens zusammen mit der Florida Entertainment produziert.

Sonntag, 20.11.22 - WM Tag 1

Am WM-Eröffnungstag startet MagentaTV bereits ab 15 Uhr in die Vorberichterstattung auf das Auftaktspiel Katar gegen Ecuador. Mit dem 4. Teil der WM-Countdown Show und Johannes B. Kerner als Gastgeber sowie Michael Ballack und Tabea Kemme als Experten. Thomas Wagner und Wolff Fuss melden sich aus Katar sowie mit News aus dem deutschen Lager.

Den Abschluss bildet am Sonntag die Show "Nachspielzeit" ab 19.15 Uhr - Ruth Hofmann und Jonas Hummels fassen den Tag auf besondere Weise zusammen.

