WM-Start bei MagentaTV Sonntag 15 Uhr mit Ballack, Kemme, Martinez, Ittrich, Lasogga

Lineker witzelt: "Wenn Lewandowski Deutscher wäre, würde ich sagen: ihr seid absoluter Favorit für den WM-Sieg"

MagentaTV hat vor dem Turnierstart der WM am Sonntag 2 Weltstars interviewt - WM-Moderator Jan Henkel im Gespräch mit der englischen Experten-Ikone Gary Lineker sowie mit der spanischen Trainer-Legende Vincente del Bosque. "Wenn Lewandowski Deutscher wäre, würde ich sagen: ihr seid absoluter Favorit für den WM-Sieg", witzelte Gary Lineker: "Ich habe neulich über Deutschland gesprochen, mit Alan Shearer, und wir kamen zum Schluss: Sie haben niemanden, auf den man sich verlassen kann, dass er Tore schießt." Weltmeister 2010 und Europameister 2012 - Vincente del Bosque hat mit Spanien nicht nur Titel geholt, er hat auch einen neuen Stil geprägt. Del Bosque, der als Trainer alle nationalen und internationalen Meisterschaften gewann, über "seine" Spanier: "Es gibt gute Chancen, nicht Favorit, aber Titelkandidat zu sein. Ich denke, wir sind in einer guten Position. Wir sind niemandem unterlegen. Aber wir sind auch nicht überlegen."

Neben 3 einstündigen Ausgaben der Countdown Show mit Moderator Johannes B. Kerner hat MagentaTV 2 längere Interviews von Jan Henkel mit Gary Lineker sowie Vincent Del Bosque auf Fussball.TV Kanal22 bereitgestellt. Nachfolgend einige Interview-Auszüge, bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen.

Flick "spielt gerne einen mutigen Fußball. Genau so möchte ich England ein bisschen spielen sehen."

Gary Lineker - 80 Länderspiele, 48 Tore - hat nach seiner Karriere bereits 1994 angefangen, als TV-Experte zu arbeiten. Seine Expertisen haben Charme und seine Spitzen, mit einem Lächeln serviert, sind gefürchtet. Im Gespräch mit Jan Henkel war Gary Lineker aufgeräumt.

... das Problem Englands mit Trainer Gareth Southgate: "Wir haben nicht wirklich eine klare Spielweise. Southgate wechselt das von Zeit zu Zeit, ändert seine Taktik. Auch während des Turniers, was für mich ein wenig beunruhigend ist. Ich schaue mir immer die wirklich guten Trainer an, die großen Trainer des Weltfußballs. Sie haben eine Spielweise und dann haben sie die Spieler, die da reinpassen oder eben nicht."

... den Verdienst von Gareth Southgate: "Ich respektiere Gareth Southgate. Er hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Nicht nur die Art und Weise, wie das Team auf dem Feld aufgetreten ist. Halbfinale und ein Finale, er ist viel besser als jeder andere seit einer furchtbar langen Zeit in England."

... die Spielweise Deutschlands und Hansi Flick: "Ihr habt einen guten Trainer, eine gute Spielweise. Er spielt gerne einen mutigen Fußball. Genau so möchte ich England ein bisschen spielen sehen."

... das Fehlen eines Weltklasse-Stümers in Deutschland: "Wenn Lewandowski Deutscher wäre, würde ich sagen: ihr seid absoluter Favorit für den WM-Sieg."

Lineker ist überzeugt: "Ich habe neulich über Deutschland gesprochen, mit Alan Shearer und wir kamen zum Schluss: Sie haben niemanden, auf den man sich verlassen kann, dass er Tore schießt."

... einen möglichen WM-Titel von Lionel Messi mit Argentinien: "Es wäre ein außergewöhnliches Ende einer unglaublichen Karriere, die Messi hatte."

Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/K3dLFd74fALLBiD

Messi: "Es ist offensichtlich, dass die besten Jahre seiner Karriere vorbei sind."

Was für eine Trainer-Karriere: Vicente del Bosque wurde Weltmeister, Europameister, Spanischer Meister, Weltpokal-Sieger und zweimal Champions League-Sieger. Der 71jährige hat einen neuen Stil geprägt und begegnet dem aktuellen Fußball im Interview mit Jan Henkel natürlich respektvoll, ein wenig Grummeln ist unter dem gewaltigen Schnauzbart auch dabei.

... Spaniens Titelchancen: "Ich denke, es gibt gute Chancen, nicht Favorit, aber Titelkandidat zu sein. Ich denke, wir sind in einer guten Position. Wir sind niemandem unterlegen. Aber wir sind auch nicht überlegen."

... die Gruppe von Deutschland und Spanien: "Das ist wahrscheinlich eine der Gruppen, wo es für beide Schwierigkeiten geben könnte. Im Prinzip sind Deutschland und Spanien Favoriten. Japan wird es einem nicht leicht machen. Japan ist ein körperlich starkes Team. Sie machen immer noch Fortschritte. Und Costa Rica wird es keinem der beiden Teams leicht machen. Ich glaube, das ist sicher eine Gruppe, wo es Überraschungen geben kann."

... die Struktur, die ein Trainer in seiner Mannschaft etablieren will: "Die Idee eines Trainers ist fast immer, einen Block zu suchen, einen Block, um den herum ein Team aufgebaut wird. Dann kann es 3 oder 4 Änderungen geben."

... die frühere Beziehung zwischen der deutschen und der spanischen Mannschaft: "Ich glaube, seit meiner Zeit als Spieler, haben sich die Dinge geändert. Wir hatten mal Komplexe wegen Deutschland. Wir haben geglaubt, dass wir ihnen unterlegen sind. Ich glaube, das hat sich allmählich ausgeglichen."

... den Umgang eines Nationaltrainers mit seinem Kader: "Das Schlimmste, was der Trainer tun kann, ist zu jammern oder zu glauben, dass ihm ein bestimmter Spieler fehlt. Ich denke, man muss jemandem sein Vertrauen schenken und man sollte nicht experimentieren, sondern jeden befähigen, den man hat."

... was sich in den letzten Jahren im Fußball verändert hat: "Also ich habe jetzt einen besonderen Fokus auf die Spieleröffnung festgestellt. Man merkt den hohen Druckaufbau bei allen Teams, fast allen Teams, an der Linie."

... über Lionel Messi: "Er war über ein Jahrzehnt ein prägender, außerordentlicher Fußballer. Es ist offensichtlich, dass die besten Jahre seiner Karriere vorbei sind."

Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/KsRDnqT9SwQEESd

Sonntag, 20.11.22 Top-Besetzung an WM-Tag 1: mit Ballack, Kemme, Martinez, Ittrich und Lasogga

Am WM-Eröffnungstag startet MagentaTV bereits ab 15 Uhr in die Vorberichterstattung auf das Auftaktspiel Katar gegen Ecuador - kommentiert von Wolff Fuss. Johannes B. Kerner begrüßt als Gastgeber Michael Ballack, Tabea Kemme und Patrick Ittrich als Experten. Javi Martinez wird aus Katar zugeschaltet sein. Außerdem zu Gast im neuen WM-Studio: Pierre-Michel Lasogga. Benni Zander und Manuel Baum kommentieren das Eröffnungsspiel auf dem Taktik Feed, Pascal und Marcel Gurk auf WM-Kanal 3 in der Reaction Show. Anna Sarah Lange und Thomas Wagner melden sich aus Katar, auch mit News aus dem deutschen Lager.

Den Abschluss bildet am Sonntag die Show "Nachspielzeit" ab 19.15 Uhr - Ruth Hofmann und Jonas Hummels fassen den Tag auf besondere Weise zusammen.

