3. Liga live bei MagentaSport: TSV 1860 München vs RW Essen 1:1, wieder Ausgleich nach Standard

"Hart und lange arbeiten": Köllner kündigt strengen Winter für Löwen und Attacke auf 2. Platz an

Fast 350 Minuten mussten die Löwen-Fans warten: dann traf der TSV 1860 endlich mal wieder. Per Elfmeter, den auch nicht jeder Schiedsrichter gibt. Am Ende ein spätes 1:1 gegen RW Essen - Frust, wenig Glanz und nunmehr Platz 6. "Das ist bitter für uns", moserte 1860-Trainer Michael Köllner, um sogleich auf den Attacke-Modus umzustellen: "Wir sind jetzt noch 3 Punkte von Platz 2. Das heißt wir werden vom ersten Spiel in 2023 attackieren, bis zum letzten Spieltag." Köllner kündigt einen harten Winter bis zum Saisonstart am 14.Januar in Mannheim an: "Wir werden hart und lange arbeiten, damit wir in Mannheim voll da sind." Aufsteiger RW Essen schließt das Jahr nach 7 Spielen ohne Niederlage als Dreizehnter ab, hat sich den Ruf als giftiger Defensivarbeiter verdient. "Man sieht von Anfang an, dass wir eine unangenehme, eklig zu spielende Mannschaft sind und dass wir mittlerweile schwer zu schlagen sind" bilanziert RWE-Trainer Christoph Dabrowski , der noch zum Saisonstart für einige Wochen am Tabellenende herumkrebste.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 17. Spieltags ehrwürdigen Duell TSV 1860 München gegen RW Essen. Die 3. Liga geht in die Winterpause bis 13. Januar 2022 - jetzt kommt die WM bei MagentaTV ab Sonntag ab 15 Uhr.

TSV 1860 München - RW Essen 1:1

Wieder kein Sieg nach 3 Pleiten für die Münchener Löwen, dafür ein später Ausgleich nach einem Standard aus dem Halbfeld in der Nachspielzeit, der weh tat. "So was darf nicht passieren", schimpfte Trainer Michael Köllner. Der Ex-Superlöwe Sascha Mölders taugt zum Fußball-Experten, weil er das Spielgeschehen gut verständlich auf den Punkt bringen kann. Mölders zur zerfahrenen 1. Halbzeit: "Sechzig ist bemüht und Essen muss hier nicht für die Show sorgen - die sind auch mit einem Punkt zufrieden." Waren sie auch, weil er verdient war. Und weil es nach 3 Niederlagen auch viel Unruhe gab im Umfeld, erklärte Mölders die Sechzig-Welt: "Das ist ja normal in Traditionsvereinen. Da ist immer Druck auf dem Kessel."

1860-Geschäftsführer Sport, Günther Gorenzel, vor dem Spiel zu den zuletzt 3 Niederlagen in Folge: "Es ist so, dass wir ganz einfach die letzte Konsequenz im Verteidigen vermisst haben. Gerade von den letzten 5 Niederlagen, sind 3 nach ruhenden Bällen passiert. In diesen Momenten fehlte ein Tick weit die Aufmerksamkeit, die Konzentration und damit bringen wir uns unnötig auf die Verliererstraße."

TSV 1860-Trainer Michael Köllner: "Wir haben kämpferisch alles gegeben und die Mannschaft ist an die Grenzen gegangen. Wir haben uns am Ende mit viel Mühe und Kraftanstrengung das 1:0 verdient und dann darf uns natürlich so ein Standard zum Schluss nicht passieren... Das ist unheimlich bitter für uns, aber wir sind jetzt 3 Punkte hinter Platz 2. Das heißt, wir werden vom ersten Spiel wieder attackieren bis zum letzten Spieltag."

Wie sehr es ihn ärgert, dass das letzte Spiel vor der langen Winterpause nicht gewonnen wurde: "Wir müssen in den Kontersituationen das 2:0 machen und dann ist der Deckel drauf. Den Vorwurf müssen wir uns schon anhören lassen... Es sind aber noch 21 Spiele. Jetzt geht es darum, dass wir in der Pause hart und lange arbeiten, damit wir beim ersten Rückrundenspiel in Mannheim voll da sind. Es sind noch 21 Punkte und wir sind 3 Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Da ist noch viel Luft in der ganzen Saison drin."

Albion Vrenezi traf zum zwischenzeitlichem 1:0-Führungstreffer und war am Ende bedient: "Das ist sehr schwer. Vor allem bekommen wir in den letzten Minuten aus einem Standard den Ausgleich. Das ist sehr ärgerlich. Wir haben es eigentlich sehr gut gemacht. Wir konnten die Führung leider nicht über die Zeit bekommen. Das ist sehr bitter für uns."

Ob er trotz der Negativserie die Löwen als Aufsteiger sieht: "Die haben einen ganz breiten Kader, aber man muss auch ganz ehrlich sein, dass das Unentschieden für Essen diesmal auch klar verdient war."

Rot-Weiss Essen ist durch den Lucky-Punch das 7. Spiel in Folge ungeschlagen und steht jetzt mit 22 Punkten auf Rang 13.

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Das war ein sehr offenes Spiel, es ging hin und her. Da ist es natürlich bitter, dass man durch einen Elfmeter in Rückstand gerät. Deswegen müssen wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Man sieht aber, dass wir wieder von Anfang an eine sehr unangenehme, eklige Mannschaft waren. Wir sind schwer zu schlagen mittlerweile und das nehmen wir mit."

Ausgleichsschütze Felix Bastians über den Punkt: "Ein Lohn für harte Arbeit und für Intensität. Wir haben einen guten Rhythmus gefunden... Das war insgesamt schon ein verdienter Punkt."

Die aktuelle Tabellensituation findet er "nach dem Start sehr gut. Wir sind schwer in die Saison gekommen... Die Neuverpflichtungen waren dann auch unheimlich wichtig, um die Qualität im Kader enorm zu erhöhen. Das hat insgesamt die Leistung gepusht... Der Trainer hat eine überragende Arbeit gemacht."

Sascha Mölders schwärmte im Vorfeld von beiden Vereinen: "Beide Vereine bedeuten mir sehr viel. Ich bin gebürtiger Essener und Rot-Weiss Essen ist mein Verein. Das ist schon immer so, seit ich atmen kann. 1860 München ist mein anderer Verein, ich habe hier 6 Jahre gespielt. Deswegen wird das für mich ein verdammt geiles Spiel und ich freue mich unfassbar darauf... Beide Vereine sind für mich fast ein identischer Verein. Die leben von ihrer brutalen Fanbase, haben sehr emotionale Fans. Zwei Traditionsvereine vor dem Herrn. Einfach 2 sensationell geile Vereine."

Groundhopper-Reihe: Das große Versprechen TSV 1860 München

Kaum ein anderer Verein der Liga polarisiert so sehr wie die Münchner Löwen. Die TSV 1860-Anhänger mussten durch viele Höhen und Tiefen, hielten ihrem Verein aber trotzdem die Treue, egal ob Regionalliga, 3. Liga, 2. Liga oder Bundesliga.

MagentaSport trifft einige Größen der jüngeren Löwen-Vergangenheit. Zum Beispiel Daniel Bierofka: "In der Zeit in der Regionalliga, als wir aufgestiegen sind. Das war fantastisch. Was da nach dem Spiel gegen Saarbrücken los war. Das kann man nicht beschreiben. Die Jungs werden die Zeit [...] nie vergessen. Hier war alles Blau Weiß. In ganz Giesing gab´s kein Bier mehr."

Die Sehnsucht nach der großen deutschen Fußball-Bühne ist riesig in München Giesing. Zeit, dass unser Groundhopper Alexander Klich vor dem Traditionsklub-Duell gegen RW Essen (Montag, ab 18.30 Uhr) auf den Ground geht!

