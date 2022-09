ryd GmbH

Mobiles Bezahlen an der Zapfsäule mit ryd ab sofort mit Apple Pay und Google Pay möglich

Wer die ryd App oder eine der Partner-Apps auf seinem Smartphone installiert hat, kann beim Tanken an 1.600 deutschen Tankstellen bargeldlos und direkt aus dem Auto bezahlen. Praktisch für Eilige, Motorradfahrer:innen, die ihren Helm auflassen können, oder Familien mit schlafenden Kindern auf der Rückbank. Ab sofort können Nutzer:innen zum Bezahlen mit ryd auch Google Pay beziehungsweise Apple Pay wählen.

Mobile Payment-Nutzer:innen in Deutschland verwenden am häufigsten Google Pay (34 Prozent) oder Apple Pay (32 Prozent). Das ergibt eine repräsentative Umfrage der GfK zu Bezahltrends im Handel(1). ryd, Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks für Mobile Payment an der Zapfsäule in Europa, bringt diese beliebten Bezahlverfahren jetzt direkt an die Zapfsäule. Nutzer:innen können mit Apple Pay oder Google Pay besonders schnell und komfortabel tanken. Bei der Bezahlung erfolgt die Authentifizierung in der ryd App. Es müssen keine SMS- oder E-Mail-Bestätigungscodes eingegeben werden.

"Mit ryd bezahlen Autofahrer:innen jetzt so einfach und sicher wie noch nie. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir dank der Anbindung von Apple Pay und Google Pay weitere Nutzer:innen für unsere App begeistern werden", sagt Michael Greil, Head of Payment bei ryd.

So funktioniert Digital Fueling mit ryd

Autofahrer:innen laden die ryd App herunter. Beim Tanken wählen sie Tankstelle und Zapfsäule in der App aus. Alle ryd Partnertankstellen mit blauem ryd Logo und die aktuellen Kraftstoffpreise finden Autofahrer:innen auf der Karte in der App. Die ryd App ist mit dem Kassensystem der Tankstelle verbunden. Die Mitarbeiter sehen automatisch, dass per App bezahlt wurde. Neben Apple Pay und Google Pay kann auch mit Kreditkarte und PayPal bezahlt werden.

(1)Quelle: GfK im Auftrag von Mastercard, https://www.mastercard.com/news/media/c1yp0txo/mastercard_gfk__bezahltrends-2021.pdf.

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment. Mehr Infos: ryd.one

