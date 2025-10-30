PLAYMOBIL

Playmobil steigt in den Ring: Weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE® bringt legendäre Superstars ins Playmobil-Universum

Zirndorf (ots)

Playmobil kündigte heute eine neue weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE an und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung der Marke. Ab Juli 2026 werden Playmobil-Figuren von WWE-Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hall of Famer Hulk Hogan erhältlich sein - und bringen die Spannung, das Drama und die Geschichten von WWE direkt in die Hände von Kindern, Familien und Sammlern weltweit.

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2025 präsentierte Playmobil seine neue Markenpositionierung mit einem klaren Fokus darauf, neue Zielgruppen zu erreichen und bedeutende Kooperationen mit weltweit relevanten Entertainment-Franchises einzugehen. Bereits im Laufe dieses Jahres wurden Partnerschaften mit Mattel bekannt gegeben, darunter die Umsetzung der erfolgreichen Reihen Monster High(TM) und Barbie(TM).

Die Zusammenarbeit mit WWE ist nun der nächste Schritt in dieser Strategie und öffnet das Playmobil-Universum für eine der leidenschaftlichsten und vielseitigsten Fangemeinschaften weltweit.

Seit über 40 Jahren ist WWE ein globales Popkulturphänomen, das Millionen von Menschen durch die Mischung aus Athletik, Unterhaltung und Storytelling begeistert. Mit einer unvergleichlichen Social-Media-Präsenz und einer der engagiertesten Fangemeinden weltweit stehen die WWE-Stars für Energie, Leidenschaft und emotionale Geschichten. Playmobil übersetzt diese Werte in Sammelfiguren und kreative Geschichten - und schafft damit eine Brücke zwischen Spiel, Fandom und kulturellem Erbe.

"Playmobil steht für Kreativität und Vorstellungskraft. Mit der Zusammenarbeit mit WWE bringen wir zwei Welten zusammen, die Millionen Menschen begeistern: das fantasievolle Storytelling unserer Marke und die eindrucksvollen Charaktere von WWE. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Playmobil fest in der Popkultur zu verankern", betont Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

Die ersten Playmobil × WWE-Produkte werden ab Juli 2026 in Nordamerika, Europa und weiteren internationalen Märkten erhältlich sein.

Über WWE:

WWE® ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Sport-Entertainment. Das Unternehmen produziert und liefert ganzjährig originelle Inhalte für ein globales Publikum. WWE steht für familienfreundliche Unterhaltung in seinen TV-Formaten, Premium-Live-Events, digitalen Medien und Publikationen. Die TV-PG-Inhalte von WWE sind in über 1 Milliarde Haushalten weltweit in mehr als 20 Sprachen verfügbar – dank erstklassiger Vertriebspartner wie Netflix, ESPN, NBCUniversal, USA Network und The CW. WWE ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE: TKO).

Weitere Informationen finden Sie unter wwe.com und corporate.wwe.com.

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

