Avicenna Klinik

Avicenna Klinik Berlin als beste europäische Fachklinik für Wirbelsäulenchirurgie ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Avicenna Klinik Berlin ist von der renommierten Fachpublikation "Healthcare Business Review Europe" zur besten europäischen Klinik für Wirbelsäulenchirurgie gewählt worden - und damit als erste deutsche Einrichtung überhaupt. Die Kommission aus führenden Fachleuten würdigt damit die herausragende Expertise, den Innovationsgeist und die konsequente Ausrichtung auf die Patienten der von Dr. Munther Sabarini 2001 gegründeten Klinik.

Kleine Spezialklinik im internationalen Spitzenfeld

Besondere Bedeutung erhält diese Ehrung dadurch, dass sie nicht etwa an eine große Universitätsklinik, sondern an eine unabhängige, vergleichsweise kleine Fachklinik vergeben wurde. Damit unterstreicht die Auszeichnung, dass höchste Qualität nicht allein von Größe oder Bekanntheit abhängt, sondern von medizinischer Expertise, konsequenter Patientenzentrierung und Innovationskraft.

Schonende Verfahren im Mittelpunkt

Die Avicenna Klinik hat sich unter Leitung von Gründer und Neurochirurgen Dr. Munther Sabarini, der über 35 Jahre Erfahrung einbringt, auf minimalinvasive Therapien spezialisiert. Verfahren wie die perkutane Laser-Diskusdekompression beschleunigen die Heilung und ermöglichen eine rasche Rückkehr in den Alltag. Ergänzt werden sie durch modernste Bildgebung, Mikrochirurgie und bei Bedarf komplexe Rekonstruktionen. "Wir sehen es als unsere Aufgabe, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern Ursachen zu erkennen und zu beseitigen. Unser Ziel ist es, Mobilität, Unabhängigkeit und Lebensqualität dauerhaft zurückzugeben", betont Dr. Sabarini. Mit rund 98 Prozent Patientenzufriedenheit und internationalem Renommee zeigt die Avicenna Klinik, dass Spitzenmedizin und Menschlichkeit vereint werden - und europaweit Maßstäbe setzt.

Original-Content von: Avicenna Klinik, übermittelt durch news aktuell