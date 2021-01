Marc Cain GmbH

Marc Cains neuer Fashion Film "How Wonderful" zur Saison Herbst/Winter 2021 spielt mit der Begegnung von zwei Welten

Bild-Infos

Download

Bodelshausen (ots)

Fiktion und Realität. Im neuen Fashion Film von Marc Cain begegnen sich zwei Welten. Die Natur dient als Inspirationsquelle und bildet den Rahmen für Looks, die entspannt und cosy wirken. Lässig mit Anspruch. Das Motto des Films und der Saison Herbst/Winter 2021 "How Wonderful" orientiert sich an der aktuellen Sehnsucht, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Der Fashion Film wird am Dienstag, den 19. Januar um 18 Uhr auf YouTube gestreamt.

Der Fashion Film lebt vom Spiel mit Kontrasten und Gegensätzen. Analog und digital. Natur und Stadt. Flauschige und glatte Materialien. Dynamik entsteht durch schnelle Schnitte und Perspektivwechsel. Mit im Mittelpunkt steht die Begegnung von Model und Avatar: Dieses Aufeinandertreffen erscheint selbstverständlich und lässt die analoge und die digitale Welt miteinander verschmelzen.

Eingebettet sind die Sequenzen in ein Setting mit Motiven aus der Natur und Architektur. Der Zuschauer taucht ganz tief ein und erfährt berauschende Sinneseindrücke, die die Kraft und Schönheit der Natur widerspiegeln. Im Gegensatz dazu ist die Optik der Großstadt-Architektur kühl und abstrakt.

Die gezeigten Looks wirken unkompliziert und locker, sie greifen den aktuellen Trend auf von neu interpretierter Loungewear mit urbanen Einflüssen. Neue Volumen entstehen mit funktionalem Layering und entspannten Silhouetten. Die Looks fügen sich perfekt in das Gesamtbild ein und führen die Geschichte der Gegensätze in ihrer Materialität fort. Flauschiges trifft Rustikales, Kerniges wird mit Glattem kombiniert und Haariges mit Glänzendem. Insbesondere der Strick zeigt sich von verführerisch bis elegant, immer mit hohem Anspruch an die Verarbeitungstechnik. Alle Szenen sind nah am Produkt. Es wird viel mit Detailaufnahmen gearbeitet, die die Hochwertigkeit der Materialien gekonnt zur Geltung bringen.

Avatare haben ihren Eroberungszug durch die Modewelt längst angetreten. Sie spiegeln den Zeitgeist der Gesellschaft wider, hin zur digitalen Transformation. Director Design Katja Foos ist bei Marc Cain Vorreiterin in diesem Bereich und schätzt vor allen Dingen die vielfältigen Möglichkeiten und die Verknüpfung von Kreativität und Technologie. "Eines der wichtigsten Ziele und Herausforderungen ist es aber auch hier, Avatare zu emotionalisieren. Das gelingt dadurch, dass Avatare nicht nur kreiert, sondern zum Leben erweckt werden: durch die Optik, durch Bewegung und eine personalisierte Gestaltung", erklärt Katja Foos.

Durch den Fashion Film mit dem Motto "How Wonderful" hat jeder Zuschauer weltweit die Chance, in der ersten Reihe Platz zu nehmen und die Highlights der neuen Saison Herbst/Winter 2021 hautnah zu erleben.

Pressekontakt:

Marc Cain GmbH

Marc-Cain-Allee 4

72411 Bodelshausen



Fon +49.7471.709 - 0

E-Mail pr@marc-cain.de

www.marc-cain.com

Original-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell