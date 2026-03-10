PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Kein Kriegsende in Sicht

Frankfurt (ots)

Der Krieg gegen den Iran wird wohl nicht in ein paar Tagen enden wie US-Präsident Donald Trump angedeutet hat. Zum einen hat dessen Bündnispartner und israelischer Regierungschef Benjamin Netanjahu einem raschen Ende des militärischen Konflikts widersprochen. Zum anderen wird die angeschlagene Regierung in Teheran weiter gegen den drohenden Untergang kämpfen. All das bedeutet nichts Gutes für die Menschen im Iran und in den Nachbarstaaten. Die unterschiedlichen Ansagen von Trump und Netanjahu zu einem raschen Ende des militärischen Konflikts haben obendrein einen ersten Riss in dem Bündnis offenbart. Beiden gemeinsam ist allerdings, dass sie keinen Plan haben, wie sie aus dem militärischen Konflikt herauskommen wollen. Wobei das für Netanjahu das kleinere Problem ist. Teile der israelischen Bevölkerung sprechen sich für den Waffengang aus. Trump hingegen muss mit Blick auf die Zwischenwahlen steigende Benzinpreise genauso fürchten wie den geringen Zuspruch in den USA für den Krieg.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 09.03.2026 – 17:18

    Sozialdemokraten aufgewacht!

    Frankfurt (ots) - Der SPD fehlt es an Biss, Courage und Ausstrahlung. Ihr Desaster im Südwesten ist nicht durch das Wettrennen von CDU und Grünen oder durch die AfD verursacht worden. Dieses Debakel ist hausgemacht. Es gelingt dem aktuellen Personal der SPD nicht, die großartige Botschaft dieser Partei von sozialer Gerechtigkeit und einer offenen Gesellschaft rüberzubringen. Wie soll das auch funktionieren, wenn die Bundesebene wie gelähmt im Willy-Brandt-Haus steht, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 16:16

    Bis wir alle frei sind

    Frankfurter Rundschau (ots) - Die Ziellinie des Feminismus kann nicht die gleichberechtigte Version des Status quo sein. Das Ziel muss viel simpler und umso radikaler sein: ein freies Leben für alle Menschen. Frei von Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt - ob durch Staaten, Konzerne oder Mitmenschen. Immerhin: Dass der aktuelle Autoritarismus vielerorts den Antifeminismus wieder auflodern lässt, zeigt uns einmal mehr, dass autoritäre Herrscher den Feminismus als eine ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:40

    Frankfurter Rundschau kommentiert Grundsicherung: untaugliches Signal der Härte

    Frankfurt (ots) - Es gäbe Gründe für eine Reform der Sozialleistungen - jedoch gerade nicht in die Richtung, die Union und SPD mit ihrer "neuen Grundsicherung" wählen. Für CDU und CSU bedeutet die neue Härte, ein Versprechen umzusetzen. Das war aus Sicht der Betroffenen immer eine Drohung. Die Angst geht um, wie Sozialverbände berichten. Die Union hat den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren