Frankfurter Rundschau

Sozialdemokraten aufgewacht!

Frankfurt (ots)

Der SPD fehlt es an Biss, Courage und Ausstrahlung. Ihr Desaster im Südwesten ist nicht durch das Wettrennen von CDU und Grünen oder durch die AfD verursacht worden. Dieses Debakel ist hausgemacht. Es gelingt dem aktuellen Personal der SPD nicht, die großartige Botschaft dieser Partei von sozialer Gerechtigkeit und einer offenen Gesellschaft rüberzubringen. Wie soll das auch funktionieren, wenn die Bundesebene wie gelähmt im Willy-Brandt-Haus steht, Pragmatismus bis zur Selbstverleugnung betreibt und das als Konzept verkauft? Die Partei sollte nicht jahrelang an einem Leitbild werkeln, sondern jetzt klären, wofür sie stehen will, wen sie ansprechen will und wer diese Botschaft glaubwürdig - mit Leidenschaft - nach außen tragen könnte. Instrumente, um sichtbarer zu werden, hat sie. Immerhin stellt die SPD den Vizekanzler und Finanzminister sowie die Arbeitsministerin, zwei Schlüsselressorts, um ihrer Botschaft Geltung zu verschaffen.

  • 06.03.2026 – 16:16

    Bis wir alle frei sind

    Frankfurter Rundschau (ots) - Die Ziellinie des Feminismus kann nicht die gleichberechtigte Version des Status quo sein. Das Ziel muss viel simpler und umso radikaler sein: ein freies Leben für alle Menschen. Frei von Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt - ob durch Staaten, Konzerne oder Mitmenschen. Immerhin: Dass der aktuelle Autoritarismus vielerorts den Antifeminismus wieder auflodern lässt, zeigt uns einmal mehr, dass autoritäre Herrscher den Feminismus als eine ...

  • 05.03.2026 – 16:40

    Frankfurter Rundschau kommentiert Grundsicherung: untaugliches Signal der Härte

    Frankfurt (ots) - Es gäbe Gründe für eine Reform der Sozialleistungen - jedoch gerade nicht in die Richtung, die Union und SPD mit ihrer "neuen Grundsicherung" wählen. Für CDU und CSU bedeutet die neue Härte, ein Versprechen umzusetzen. Das war aus Sicht der Betroffenen immer eine Drohung. Die Angst geht um, wie Sozialverbände berichten. Die Union hat den ...

  • 04.03.2026 – 15:16

    Juraprofessor Ambos warnt vor Zerstörung des Völkerrechts

    Frankfurter Rundschau (ots) - Der Göttinger Juraprofessor Kai Ambos hält den Angriff der USA und Israels auf den Iran für völkerrechtswidrig. Die Gegenangriffe Irans auf Israel seien hingegen "grundsätzlich vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt, sofern sie erforderlich und verhältnismäßig sind", sagte Ambos im Interview der Frankfurter Rundschau (Donnerstag, 4. März 2026). "Die Angriffe (Irans) auf Basen in ...

