In kleinen Schritten zu Lebensstil-Änderungen: AOK startet Online-Coach für Menschen mit Adipositas

Die AOK hat im Vorfeld des Welt-Adipositas-Tages am 4. März einen wissenschaftlich fundierten Online-Coach für Menschen mit Adipositas freigeschaltet. Er informiert in elf Modulen über die Hintergründe der Erkrankung und vermittelt Strategien, wie Betroffene ihren Lebensstil schrittweise verändern und ihr Körpergewicht langfristig senken können.

Der neue Online-Coach bietet neben leicht verständlichen Informationen praktische Übungen zur Selbstreflektion und interaktive Lernelemente zu den Themen Ernährung, Bewegung, Verhaltensänderung, Motivation, Stressmanagement und Entspannung. Das Programm kann eine ärztliche oder therapeutische Beratung nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. "Moderne Adipositas-Therapie ist mehr als Gewichtsreduktion. Das spiegelt sich auch im Online-Coach der AOK wider", sagt Prof. Dr. Claudia Luck-Sikorski, Professorin für Psychische Gesundheit und Psychotherapie am Campus Gera der SRH University. "Das Programm hilft den Nutzerinnen und Nutzern, kleine Schritte in Richtung von mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu machen", betont die an der Entwicklung des Coaches beteiligte Expertin.

Die Nutzerinnen und Nutzer werden von fünf Menschen mit Adipositas durch das Programm begleitet, die von ihren Erfahrungen mit der Erkrankung berichten. Zudem kommt in dem Programm die von der Hamburger Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen entwickelte WOOP-Methode zur Selbstmotivation bei Änderungen des Lebensstils zum Einsatz, die sich in Studien als wirksam erwiesen hat. Alltagstaugliche Empfehlungen zu Ernährung und Bewegung helfen den Betroffenen, realistische Ziele zu entwickeln und diese Ziele Schritt für Schritt zu erreichen.

Etwa 10 Prozent der Bevölkerung mit Adipositas-Diagnose

Die Diagnose Adipositas wird bei starkem Übergewicht und einem Body-Mass-Index von mindestens 30 kg/m² gestellt. Laut Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der AOK lag 2023 bei rund 10,2 Prozent der Menschen in Deutschland eine Adipositas-Diagnose vor. Das entspricht rund 8,6 Millionen Patientinnen und Patienten. Frauen sind mit einem Anteil von 11,6 Prozent an der weiblichen Bevölkerung Deutschlands stärker betroffen als die Männer mit einem Anteil von 8,7 Prozent.

Die medizinischen Grundlagen sowie die didaktische Gestaltung des Online-Coaches wurden von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Verhaltens- und Motivationspsychologie, Medizin, Sport- und Ernährungswissenschaft in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinär besetzten Team der AOK entwickelt. Dabei sind auch die relevanten Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften berücksichtigt worden.

Reimann: Neben individueller Hilfe auch Verhältnisprävention stärken

"Wir wollen an Adipositas erkrankte Menschen durch ein wissenschaftlich fundiertes Programm unterstützen", betont Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Neben der individuellen Hilfe für betroffene Patientinnen und Patienten brauche es aber auch ein stärkeres Engagement der Politik zur Stärkung der Verhältnisprävention, um die weitere Ausbreitung von Adipositas zu verhindern: "Der Schlüssel zur Eindämmung von Adipositas sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die eine gesunde Ernährung fördern und die gesunde Wahl zur einfacheren Wahl machen", so Reimann. Der Public Health Index habe erst kürzlich gezeigt, dass Deutschland beim Thema Präventionspolitik noch viel Nachholbedarf habe.

Der Online-Coach Adipositas ist für alle Interessierten kostenlos nutzbar. Auf Wunsch können sich die Nutzerinnen und Nutzer registrieren, damit ihre Fortschritte und Eingaben, zum Beispiel bei Übungen oder Wissenstests, im Coach gespeichert werden. Mit dem neuen Programm ergänzt die AOK ihr bereits bestehenden Angebot von Online-Coaches. So gibt es bereits Programme zu den Indikationen Diabetes und Bluthochdruck. Außerdem bietet die AOK mit den Familiencoaches praktische Hilfe zur Selbsthilfe, um betroffene Angehörige optimal zu unterstützen. Die Familiencoaches gibt es zu den Themen Krebs, ADHS, Kinderängste, Depression und Pflege.

Zum Online-Coach Adipositas: https://aok.de/online-coach-adipositas

Übersicht zu den Online-Coaches der AOK: https://aok.de/einfachehilfe

