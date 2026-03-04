Frankfurter Rundschau

Juraprofessor Ambos warnt vor Zerstörung des Völkerrechts

Frankfurter Rundschau (ots)

Der Göttinger Juraprofessor Kai Ambos hält den Angriff der USA und Israels auf den Iran für völkerrechtswidrig. Die Gegenangriffe Irans auf Israel seien hingegen "grundsätzlich vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt, sofern sie erforderlich und verhältnismäßig sind", sagte Ambos im Interview der Frankfurter Rundschau (Donnerstag, 4. März 2026). "Die Angriffe (Irans) auf Basen in Drittstaaten wären nur dann vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt, wenn diese Basen für den ursprünglichen Angriff auf den Iran genutzt worden wären", fügte er hinzu.

Der Völkerrechtler Ambos, der an der Georg-August-Universität in Göttingen lehrt, forderte in der FR: "Wir müssen das Völkerrecht retten. Es schützt wie jedes Recht die Schwächeren und Kleineren. Rechtlosigkeit und das Recht des Stärkeren sind nur im Interesse der Starken, also in unserer heutigen Welt allenfalls der USA und China."

