Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau zu Merz in Washington: Kanzler schadet Europas Einheit

Frankfurt (ots)

Friedrich Merz wird im Weißen Haus wie ein alter Freund begrüßt. Für die Anliegen nützt das dem Bundeskanzler aber nur wenig. Das hat sich bei Merz' jüngstem USA-Besuch gezeigt. Und das ist nicht schön für die Ukraine, die europäische Einheit und sogar für die Wirtschaft.

Merz wollte mit US-Präsident Donald Trump über die Ukraine reden und darüber, ob es für den Iran einen politischen Plan gibt. Und das Thema Zölle ist auch noch aktuell.

Doch Trump holt zu einer Wutrede über Spanien und Großbritannien aus, die die USA beim Krieg gegen den Iran nicht genug unterstützten. Und Merz? Er findet nicht nur kein Wort der Verteidigung für die europäischen Partner, er gibt Trump sogar teilweise recht.

Später wird sich Merz rechtfertigen. Er wollte seine anderen Anliegen nicht mit Streit gefährden. Doch der Schaden ist angerichtet: Europa tritt nicht nur nicht einheitlich auf, lässt sich sogar auseinanderdividieren. Merz kehrt ohne Zusagen zurück - aber mit neuem Zwist. Ein Erfolg ist das nicht.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

