Nach der Butter: Preisführer ALDI senkt schon wieder über 15 Molkereiprodukte dauerhaft im Preis
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)
Als erster Lebensmitteleinzelhändler senkt ALDI erneut über 15 Molkereiprodukte um bis zu 25 Prozent dauerhaft im Preis. Von Sahne über Quark und Skyr bis hin zu Crème fraîche - damit setzt der Preisführer ein starkes Zeichen.
Mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln setzt ALDI als Grundversorger erneut ein wichtiges Preis-Zeichen für die Kund:innen. Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken. Damit beweisen ALDI Nord und ALDI SÜD, dass sich Kund:innen jederzeit auf den ALDI Preis verlassen können.
Diese Molkereiprodukte sind ab dem 14. November um bis zu 30 Cent dauerhaft günstiger:
- MILSANI Skyr, 500 Gramm für 1,19 Euro statt 1,49 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Skyr Frucht, 500 Gramm für 1,39 Euro statt 1,69 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 500 Gramm für 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark 20%, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,79 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Speisequark 40%, 250 Gramm für 0,69 Euro statt 0,89 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Laktosefreie H-Sahne, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,15 Euro (- 16 Cent)
- MILSANI Schlagsahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbare Sahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Saure Sahne, 200 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent)
- BIO Schmand Naturland, 150 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbarer Schmand, 200 Gramm für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Crème fraîche, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Crème fraîche leicht, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- BIO Quark, 250 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI frische Schlagsahne, 500 Gramm für 2,69 Euro statt 2,89 Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
- BIO Saure Sahne Naturland, 200 Gramm für 0,69 Euro statt 0,85 Euro (- 16 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
